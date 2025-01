Cum să prepari una dintre cele mai sănătoase pâini. Trucul cu vitamina C. Top 5 tipuri care îți protejează sănătatea

Nu există o pâine universală „cea mai sănătoasă”, pentru că acest aspect variază în funcție de nevoile, preferințele și starea de sănătate ale fiecărei persoane. Însă, îți vom dezvălui un clasament al celor mai sănătoase tipuri de pâine și îți vom arăta cel mai simplu mod de a te bucura de beneficiile acesteia.

Există mai multe tipuri de pâine care se disting prin beneficiile lor nutriționale. În acest articol, îți vom prezenta „Top 5 cele mai sănătoase tipuri de pâine” și îți vom oferi o rețetă simplă pentru pâinea integrală – având în vedere că „pâinea cea de toate zilele” este un produs esențial pe mesele românilor.

Top 5 cele mai sănătoase tipuri de pâine

Următoarele tipuri de pâine nu lipsesc din niciun clasament dedicat celor mai sănătoase produse de acest tip, datorită conținutului lor nutritiv, caracteristicilor lor distinctive și a faptului că sunt recomandate pentru anumite categorii de persoane.

1. Pâinea integrală

Este făcută din făină integrală care păstrează tărâțele și germenii cerealelor. Bogată în fibre, vitamine din complexul B, fier și magneziu, acest tip de pâine ajută la sănătatea digestivă și menținerea unui nivel stabil de zahăr în sânge.

2. Pâinea din secară

Acest tip de pâine are un conținut mai scăzut de gluten decât pâinea din grâu. Este bogată în fibre și oferă o senzație de sațietate mai mare. Poate contribui la reducerea colesterolului și la menținerea unei greutăți sănătoase.

3. Pâinea cu maia naturală

Este fermentată natural, ceea ce poate îmbunătăți digestibilitatea și crește absorbția de nutrienți. De obicei are un indice glicemic mai scăzut, ceea ce o face potrivită pentru persoanele cu probleme de zahăr din sânge.

4. Pâinea fără gluten

Este potrivită pentru persoanele cu intoleranță la gluten sau boala celiacă. Poate fi făcută din făină de orez, migdale, năut sau alte alternative sănătoase.

5. Pâinea din cereale încolțite

Este preparată din boabe de cereale germinate, ceea ce crește conținutul de proteine și fibre, fiind mai bogată în vitamine și minerale decât pâinea obișnuită.

La ce să fii atent când alegi o pâine sănătoasă

Ingrediente simple: Optează pentru pâine fără adaosuri de zahăr, sirop de porumb sau aditivi artificiali.

Fibre: Alege pâini care conțin cel puțin 2-3 grame de fibre pe felie.

Indice glicemic redus: Pâinea cu indice glicemic scăzut ajută la menținerea unui nivel constant de energie.

Concluzie: Alegerea unei pâini sănătoase depinde de nevoile fiecărei persoane. Cel mai important este să incluzi cereale integrale într-o dietă echilibrată.

REȚETĂ PÂINE INTEGRALĂ

Iată cea mai simplă metodă de a prepara o pâine delicioasă și sănătoasă, recomandată de The Guardian. Timpul de pregătire este de doar 15 minute, urmat de o perioadă de odihnă de 2 ore și 30 de minute, iar pâinea se coace în aproximativ 40 de minute. Această rețetă ușor de realizat îți va oferi o pâine gustoasă și hrănitoare, ideală pentru orice masă.

Ingrediente

400 g de făină integrală din grâu dur

50 g de făină albă din grâu dur

2 linguri de drojdie cu acțiune rapidă

2 linguri de sare fină (opțional)

3 linguri de zahăr brun nerafinat - Muscovado sau (opțional)

50 g de unt

½ tabletă de vitamina C 500 mg (opțional – vezi pasul 3)

Ulei pentru ungere (de floarea-soarelui, de rapiță sau de măsline rafinat)

Mod de preparare

1. Un secret despre făină

Deși combinarea făinii integrale cu făină albă mai rafinată poate părea contraintuitivă, acest lucru va duce la un rezultat mai ușor, deoarece făina albă conține mai mult gluten (proteina care oferă structură aluatului și îl ajută să crească în cuptor). Asigură-te că folosești făină din grâu dur (uneori etichetată ca făină pentru pâine) în ambele cazuri, deoarece aceasta conține un nivel ridicat de gluten.

2. Amestecă făina, drojdia, sarea și zahărul

Toarnă ambele tipuri de făină într-un castron mare și adaugă drojdia, sarea și zahărul. Deși nu este absolut necesar să folosești zahăr, acesta îmbunătățește aroma și ajută la prelungirea duratei de păstrare a pâinii (poți înlocui zahărul brun cu zahăr alb sau chiar cu un alt îndulcitor, cum ar fi mierea). Topește untul.

3. Un truc cu vitamina C

Zdrobește jumătate de tabletă de vitamina C, până devine o pudră – acest pas este opțional, dar poate ajuta la obținerea unei cruste mai fine, mai fragede și la o creștere mai bună a pâinii. Este un sfat dezvăluit de brutarul Dan Lepard pentru The Guardian. Nu te îngrijora dacă găsești doar tablete cu aromă de fructe, pentru că nu aceasta nu se va simți în pâinea finală. Adaugă pudra de vitamina C în vasul cu făină și amestecă bine pentru a o încorpora.

4. Adaugă apa și untul topit și amestecă

Amestecă 300 ml de apă călduță cu untul topit, apoi încorporează-le în făină, fie cu mâna, fie cu ajutorul cârligului pentru aluat al unui mixer electric. Continuă să amesteci până obții un aluat moale și lipicios. Dacă simți că aluatul este prea uscat sau dacă mai rămâne făină în vas, adaugă treptat apă suplimentară până când aluatul devine uniform și umed.

5. Acoperă și lasă să se odihnească

După ce aluatul este moale și lipicios, acoperă vasul și lasă-l să se odihnească timp de 10 minute (aceasta este o tehnică ușor neconvențională dezvăluită tot de același genialDan Lepard). Între timp, unge ușor o suprafață de lucru curată cu un ulei fără gust – frământarea unui aluat atât de moale pe o suprafață făinoasă îl va face greu de manevrat.

6. Frământă și lasă să se odihnească

După ce aluatul s-a odihnit, întinde-l pe suprafața unsă și unge-ți mâinile cu puțin ulei pentru a preveni lipirea. Îndoaie aluatul pe jumătate spre tine, apoi împinge-l cu podul palmei. După un sfert de tură, repetă mișcarea de pliere și împingere. Fă acest lucru timp de aproximativ 10 secunde, apoi pune aluatul înapoi în bol, acoperă-l din nou și lasă-l să se odihnească încă 10 minute.

7. Frământă și lasă să se odihnească din nou

Repetă procesul descris la pasul 6 de încă două ori, la intervale de 10 minute. Apoi, lasă aluatul să se odihnească timp de 15 minute. În acest timp, unge ușor tava de pâine, de dimensiuni medii, cu formă înaltă și îngustă.

8. Modelează aluatul și lasă-l să se odihnească din nou

Turtește aluatul într-un dreptunghi aproximativ de dimensiunea tăvii de copt. Apoi, începe să-l rulezi strâns, pornind de la unul dintre capetele lungi, sub forma un cârnat. Așază-l în tavă, acoperă-l și lasă-l să se odihnească într-un loc cald până când își dublează volumul – în perioada iernii acest proces poate dura cel puțin 90 de minute.

9. Pune pâinea la copt

Preîncălzește cuptorul la 240°C (ventilator 220°C) / 475°F / gaz 9 și coace pâinea timp de 20 de minute. După aceea, redu temperatura cuptorului la 220°C (ventilator 200°C) / 425°F / gaz 7 și mai coace încă 15-20 de minute, până când crusta devine maro și pâinea sună a gol când o lovești ușor. Scoate pâinea din cuptor și las-o să se răcească, complet, pe un grătar înainte de a o felia.