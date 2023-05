Care este cea mai sănătoasă pâine: Deși doar una este cea mai bună, există multe opțiuni sănătoase

Pâinea este unul din alimentele de bază pentru români. Pentru micul dejun, prânz, cină și gustările dintre ele, multe dintre mesele noastre includ o felie de pâine. Fie că e pâine ambalată sau proaspăt coaptă, nu lipsește niciodată de la mesele importante.

Mulți dintre producători se laudă că produsul lor este cel ma bun, că este pâinea cea mai sănătoasă. Dar asta nu este întotdeauna așa. Trebuie să verificăm această informație. Însă cum facem asta? Iată o serie de întrebări legate de pâine la care specialiștii în nutriție au găsit răspunsul.

Cea mai sănătoasă pâine ce poate fi cumpărată din magazin este pâinea 100% din cereale integrale. Cu toate acestea, și alte tipuri de pâine pot fi consumate într-o dietă sănătoasă.

„Totul se rezumă la a vedea cum se potrivește cu ceea ce mănânci în mod regulat și ce mănânci la acea masă sau gustare. O parte din pâine va fi configurată pentru dieta oricui, este doar o chestiune de cantitate”, spune Jill Weisenberger, dietetician nutriționist autorizat.

Iată câteva dintre cele mai bune opțiuni de pâine sănătoasă pe care Weisenberger sugerează să le verificați data viitoare când faceți cumpărături.

Care este cea mai sănătoasă pâine

Pâinea integrală este făcută din făină integrală de grâu, ceea ce înseamnă că bobul cerealelor rămâne intact la fabricarea făinii pentru pâine. Pentru alte tipuri de făină se îndepărtează și tărâțele din boabele de cereale la fabricare, ceea ce elimină vitaminele, mineralele, fibrele și fitonutrienții importanți, care previn deteriorarea celulelor.

Pâinea integrală poate conține și alte cereale, cum ar fi ovăzul, orzul sau secara, care pot adăuga diversitate nutrițională la dietă, spune Weisenberger. Potrivit Departamentului de Agricultură al SUA, alimentele 100% din cereale integrale ar trebui să reprezinte cel puțin jumătate din consumul total de cereale.

„Totul se reduce la ceea ce vă place, dar îmi place foarte mult ca oamenii să mănânce o varietate de alimente. Deci, dacă mâncați mult grâu sub formă de paste, biscuiți și cereale pentru micul dejun, poate că ar fi bine să aveți pâinea din făină de ovăz”, spune Weisenberger.

Atenție la informațiile nutriționale

De asemenea, Weisenberger recomandă să citiți întotdeauna eticheta nutrițională și ingredientele . „Scrisul cu litere mici al contractului dumneavoastră”, spune ea.

„Când vă uitați la exterior, în partea din față a ambalajului, multe dintre cuvinte sunt doar vorbe de marketing. Astfel, când scrie: fabricat cu cereale integrale, toate acestea sunt corecte din punct de vedere faptic, dar ceea ce nu vă spune este că este fabricat cu cât de multe cereale integrale”, mai spune Weisenberger.

Dacă un produs este cu adevărat 100% grâu integral, nu vă bazați pe ambalajul din față pentru a vă spune acest lucru. Acesta ar trebui să menționeze făina integrală de grâu ca fiind primul ingredient și nu va menționa niciun alt tip de făină, cum ar fi făina de grâu îmbogățită folosită la fabricarea pâinii albe.

Pâinea integrală de grâu

O altă alegere sănătoasă este pâinea integrală, care este făcută doar cu făină integrală de grâu, spune Weisenberger. Există patru tipuri principale de pâine făcută cu grâu:

Pâine albă: Făcută cu făină de grâu îmbogățită

Pâine din grâu: Făcută cu o combinație de făină de grâu îmbogățită și făină integrală de grâu

Pâine albă de grâu integral: Făcută cu grâu alb, mai degrabă decât cu grâu roșu, care se găsește de obicei în pâinea integrală.

Pâine integrală de grâu: Făcută numai cu făină integrală de grâu

Un bob de cereale are trei părți principale: endospermul, germenul și tărâțele, unde se află multe dintre vitamine și minerale. La fabricarea pâinii albe, producătorii elimină germenul și tărâțele și folosesc doar endospermul.

Pâinea integrală, pe de altă parte, păstrează germenul și tărâțele. Weisenberger a comparat acest lucru cu a mânca un măr și a îndepărta coaja. „Asta nu strică mărul, dar arunci o parte din nutrienți. Este același lucru, doar că, în cazul cerealelor, arunci o mulțime de nutrienți, nu doar o mică parte”, spune Weisenberger.

Grâul alb integral, pe de altă parte, are aproximativ aceeași cantitate de fibre, carbohidrați, vitamine și minerale ca și pâinea integrală, dar are un gust similar cu pâinea albă. „Grâul alb integral nu are fitonutrienți în comparație cu grâul integral tradițional, dar, în rest, este un grâu integral și este comparabil din punct de vedere nutrițional”, spune Weisenberger. „Oamenii care au membri ai familiei cărora nu le place pâinea integrală pot trece aceasta (drept pâine albă), nimeni nu ar ști vreodată”.

Cea mai bună pâine pentru diabetici

Weisenberger, autorul cărții „Prediabetul: Un ghid complet”, este specializat în îngrijirea diabetului și a prediabetului. Din acest motiv, ea recomandă aluatul acrișor pentru o pâine sănătoasă pentru cei care își gestionează nivelul de zahăr din sânge. pH-ul scăzut al aluatului natural și timpul lung de fermentare face ca pâinea să fie mai digerabilă decât cele fermentate cu drojdie de panificație, deoarece nutrienții din aluatul natural au mai mult timp să se descompună. De asemenea, aluatul natural are un număr mai mare de minerale pe care intestinul le poate absorbi, potrivit Colorado State University. Spre deosebire de drojdia de panificație comercială, organismele din aluatul acidulat pot descompune rapid complexul de fitat, o moleculă care sechestrează calciul, sodiul, zincul și magneziul.

Făina de grâu integral, spune Weisenberger, ar fi o opțiune și mai bună, potrivit US Today.

Pâine de secară

Weisenberger arată, de asemenea, că pâinea de secară este bună pentru o dietă variată. „Secara este doar una dintre acele cereale pe care nu le consumăm foarte mult, așa că este un loc minunat pentru a o obține căutând pâine de secară 100% integrală”, spune Weisenberger.

De asemenea, se pare că secara are proprietăți de scădere a colesterolului și ajută la pierderea în greutate în comparație cu pâinea integrală sau cu cea din grâu rafinat. De asemenea, susține funcțiile cognitive. Un studiu din 2018, de exemplu, a constatat că consumul de pâine de secară a dus la îmbunătățirea stării de spirit, a toleranței la glucoză și a răspunsului la insulină, care este corelat pozitiv cu performanța memoriei.