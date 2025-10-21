Fetiță de 6 ani din Constanţa, transportată cu elicopterul SMURD la spital, după ce părinţii au tratat-o cu o soluție antiparazitară

O fetiță de șase ani din Runcu, județul Constanța, a fost transportată de urgență la spital după ce părinții au tratat-o cu o soluție antiparazitară, provocând o intoxicație. Polițiștii cercetează circumstanțele incidentului.

O fetiță de șase ani din localitatea Runcu, județul Constanța, a ajuns marți, 21 octombrie 2025, la Spitalul Județean Constanța după ce a fost intoxicată cu o substanță toxică. Copilul a fost transportat de urgență cu elicopterul SMURD, după ce a fost găsit inconștient şi s-a solicitat ajutorul la 112.

„Din primele cercetări a reieșit faptul că o fetiță, de 6 ani, din localitatea Runcu, ar fi fost intoxicată cu o substanță toxică, fiind tratată de către părinți cu o soluție cu efect antiparazitar. Minora a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, se arată în comunicatul IPJ Constanța citat de presa locală.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a determina eventuale măsuri legale împotriva părinților.