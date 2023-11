Cine sunt cei nouă tineri din Timișoara care reprezintă România la Olimpiada Internațională de Gastronomie

Nouă tineri bucătari din Timișoara, cu vârste între 15 și 20 de ani, se pregătesc cu entuziasm și dăruire pentru a reprezenta România la IKA - Olimpiada Internațională de Gastronomie, care va avea loc în Stuttgart, Germania.

Tinerii, pasionați de arta culinară, aspiră la excelență și își doresc o carieră strălucită în domeniul gastronomiei.

IKA este cea mai mare competiție culinară la nivel global, fiind echivalentă a competiției olimpice pentru bucătari.

Evenimentul adună peste 2.000 de participanți din 70 de țări și este arbitrat de un juriu compus din bucătari de top. Competiția, care are loc o dată la patru ani, evaluează participanții pe baza aspectului, gustului și prezentării preparatelor lor.

Cei nouă tineri români talentați au fost aleși pentru a reprezenta România la acest prestigios eveniment culinar și se antrenează sub îndrumarea unui chef experimentat, medaliat la Cupa Mondială Culinară.

Selecția echipei a fost un proces riguros, care a durat o lună și a inclus teste teoretice și practice. Cei mai buni nouă tineri, elevi la licee cu profil alimentar sau gastronomic, precum și un student la Politehnica din Timișoara, au fost aleși pentru a reprezenta România.

Căpitanul echipei, Fabian Prutean, a dezvoltat o pasiune pentru bucătărie încă din copilărie.

„Pasiunea pentru bucătărie e de mic. Atunci am prins dragostea asta faţă de bucătărie şi mi-a plăcut. Deocamdată aș vrea sa învăț cât mai multe, să învăț să lucrez în echipa”, a declarat Fabian Prutean pentru Observator.

Echipa este compusă din tineri care ocupă diferite roluri în bucătărie, de la bucătari experimentați la specialiști în deserturi. Antrenamentul nu implică doar dezvoltarea abilităților culinare, ci și formarea unei echipe unite și eficiente.

„Eu ca să ajung să-i formez pe ei ca echipă, noi în fiecare lună am făcut seri tematice, am gătit pentru public ca să-i leg pe ei ca echipă. Am văzut care, cum, unde excelează. Care e bun lider, care e bun ajutor”, spune Florin Kiss, executive chef.

Pentru a acoperi costurile de pregătire și participare la competiție, care se ridică la aproximativ 50.000 de euro, echipa intenționează să organizeze cine pentru public, pentru a strânge fonduri. Până acum, cei nouă tineri bucătari au organizat patru astfel de cine.