Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Ce este regula 1.000-100-10, care poate face diferența între pastele obișnuite și unele cu adevărat reușite

Pastele sunt adesea preferate pentru că se prepară rapid și sunt gustoase. Totuși, există o metodă mai puțin cunoscută de a le găti, care poate face diferența dintre o porție obișnuită și una cu adevărat reușită.

FOTO: iStock
FOTO: iStock

Se numește regula 1.000-100-10 și este folosită de bucătarii italieni și de pasionații de gătit pentru a prepara paste corect, fără să devină lipicioase sau fără gust.

Pentru fiecare 100 de grame de paste uscate ai nevoie de:

  • 1.000 ml (1 litru) de apă
  • 10 grame de sare

Respectarea acestor proporții ajută la obținerea unei texturi corecte și a gustului autentic al pastelor.

În primul rând, cantitatea de apă are un rol esențial în modul în care se gătesc pastele. Un litru de apă pentru 100 g de paste le oferă suficient spațiu să fiarbă corect. Pastele trebuie fierte în suficientă apă pentru a se putea mișca liber, altfel devin lipicioase. O cantitate mare de apă menține și temperatura stabilă, ceea ce ajută la obținerea unei texturi mai bune.

De exemplu:

  • pentru 100 g de paste → 1 litru de apă
  • pentru 200 g de paste → 2 litri de apă
  • pentru 400 g de paste → 4 litri de apă

Chiar dacă pare multă apă, metoda ajută la evitarea pastelor lipicioase. 

După fierbere, pastele își măresc volumul și pot ajunge la aproximativ 250–300 de grame, în funcție de tipul lor. Din acest motiv, 100 g sunt considerate o porție potrivită pentru un adult atunci când pastele sunt servite ca fel principal.

Proporția este ușor de adaptat:

  • 200 g pentru două persoane
  • 300 g pentru trei persoane
  • 400 g pentru patru persoane

Cifra 10 se referă la cantitatea de sare adăugată în apa în care fierb pastele. La 1 litru de apă și 100 g de paste se adaugă aproximativ 10 grame de sare, adică aproximativ o linguriță rasă.

Sarea nu are rolul doar de a săra apa. Ea trebuie să dea gust pastelor din interior, nu doar sosului. Pastele uscate conțin foarte puțină sare, iar dacă apa nu este bine sărată, ele pot rămâne fade.

Sarea trebuie adăugată când apa începe să clocotească, înainte de a pune pastele. Italienii spun adesea că apa pentru paste ar trebui să „aibă gust de mare”, adică să fie suficient de sărată, conform Brownbearfest.com.

