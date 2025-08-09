search
Sâmbătă, 9 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și îți dă un aer fresh instant, recomandată de un hairstylist celebru

0
0
Publicat:

Dacă există cineva care știe cum o tunsoare îți poate transforma complet look-ul și chiar șterge câțiva ani de pe chip într-o clipă, acela este Víctor del Valle – unul dintre cei mai apreciați hairstyliști din Spania, cu peste 2 milioane de fani pe Instagram și TikTok.

Meg Ryan și-a făcut celebră tunsoarea bob în straturi, devenită un look iconic Foto Profimedia
Meg Ryan și-a făcut celebră tunsoarea bob în straturi, devenită un look iconic Foto Profimedia

Pe rețelele sociale, el dezvăluie trucuri prețioase de coafură și frumusețe, care inspiră femei din întreaga lume, inclusiv din România, să-și facă schimbări spectaculoase de look. Multe dintre cliente spun că nu și-au schimbat doar părul, ci și încrederea în sine și modul în care se simt în pielea lor.

De ce bobul în straturi este noul must-have în tunsori

Într-unul dintre cele mai recente videoclipuri, Víctor a vorbit despre tunsoarea bob în straturi – o alegere perfectă pentru femeile care vor un păr plin de mișcare, volum și un efect instant de întinerire.

Spre deosebire de bobul clasic, cu o linie uniformă, bobul în straturi a revenit în tendințe pentru că adaugă textură, dinamism și prospețime. Straturile suprapuse creează iluzia unui păr mai bogat, iar mișcarea firească a șuvițelor îndulcește trăsăturile feței. Rezultatul? Un look fresh, feminin și modern.

Cui i se potrivește

Bobul în straturi avantajează în special părul fin sau de grosime medie, dar poate fi adaptat cu ușurință oricărui tip de podoabă capilară. Este alegerea perfectă dacă părul tău pare lipsit de volum sau îți dorești mai multă textură fără să sacrifici lungimea.

În plus, acest tip de tunsoare este extrem de versatil: îl poți purta drept, cu bucle lejere tip „valuri de plajă” sau într-un semi-coafat elegant, potrivit chiar și pentru un eveniment special.

Un stil chic, ușor de întreținut și potrivit pentru orice vârstă, bobul în straturi are un efect de întinerire datorită mișcării și volumului pe care le oferă. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, aceste calități devin și mai valoroase, ajutând părul – care poate deveni mai drept și lipsit de viață – să capete din nou corp și vitalitate.

De la un look casual până la un stil sofisticat, bobul în straturi se adaptează cu ușurință și păstrează mereu un aer tineresc și natural.

Emma Stone cu păr lung șu cu tunsoare bob în straturi Arhiva Adevărul
Tunsoarea bob în straturi a avantajat-o perfect pe Emma Stone Arhiva Adevărul
Citește și: Andreea Esca, despre tunsoarea sa celebră: „Era această legendă, cum că am un contract pe care l-am semnat”

Ușor de purtat, ușor de întreținut

Un alt motiv pentru care femeile adoră acest stil este întreținerea minimă. Cu vizite regulate la salon pentru reîmprospătarea tunsorii și o rutină simplă de îngrijire acasă, bobul în straturi își păstrează forma și frumusețea săptămâni întregi.

Potrivit lui Víctor del Valle, lungimea bobului în straturi este „perfectă pentru confort”, mai ales vara, când îți dorești ceva practic, dar chic.

Sfaturi de styling pentru un bob în straturi perfect

Pentru ca bobul în straturi să arate mereu impecabil, nu este suficient doar să alegi tunsoarea potrivită – contează și cum îl coafezi zi de zi. Cu câteva produse cheie și trucuri simple, poți obține acasă același efect de volum, mișcare și textură ca în salon. Iată ce recomandă hairstyliștii:

Folosește o spumă sau un spray pentru volum

Aplică produsul pe părul umed, concentrându-te pe rădăcini, apoi usucă, cu capul în jos pentru un efect de ridicare naturală.

Investește într-o perie rotativă sau într-o perie termică

Acestea ajută la crearea formelor și a mișcării caracteristice bobului în straturi, fără efort suplimentar.

Nu uita de protecția termică

Chiar dacă nu folosești zilnic placa sau ondulatorul, este esențial să protejezi firul de păr de temperaturi ridicate pentru a-i păstra sănătatea și strălucirea.

Experimentează cu bucle lejere

Onduleurile tip „valuri de plajă” dau un aer boem și pun în evidență straturile. Un ondulator cu diametru mare sau o placă folosită rapid pe șuvițe late este suficient.

Folosește un șampon uscat pentru textură

Pe lângă faptul că împrospătează părul între spălări, oferă și un plus de volum și fixare ușoară, perfectă pentru coafurile cu aspect natural.

Tunde vârfurile regulat

Pentru ca bobul în straturi să arate mereu proaspăt, mergi la salon la fiecare 6-8 săptămâni.

Bobul în straturi nu este doar o tunsoare – este un upgrade complet al look-ului tău. Este chic, versatil, ușor de întreținut și are puterea de a-ți oferi instant un aer mai tineresc și mai fresh.

Citește și: Trucul simplu cu mascara care îți întinerește și mărește privirea: favorit al femeilor de peste 30 de ani
Stil de viață

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
digi24.ro
image
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
stirileprotv.ro
image
Nu este o GLUMĂ! Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
„Moartea este o iluzie”. Experiența cutremurătoare a unei femei care a murit pentru câteva minute
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
În cât timp vrea Guvernul să îi lase pe români să își ia pensiile private. "Poate nu mai apuci"
observatornews.ro
image
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege
playtech.ro
image
„Ținutul Jaguarului Alb” există! Descoperirea uimitoare făcută de arheologi care schimbă tot ce se știa despre mayași
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Noul an şcolar 2025-2026 începe mai devreme! Anunţul făcut de ministerul Educaţiei
romaniatv.net
image
Pensie mai mică cu 10% pentru bolnavi. Pensionarii pacienți plătesc CASS
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 9-15 august. Trei zodii își schimbă destinul înainte de Sfânta Maria 2025, iar un nativ începe o nouă poveste de iubire
click.ro
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
click.ro
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
Baia de sânge de la Melbourne jpeg
Baia de sânge de la Melbourne
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
image
Horoscop săptămâna 9-15 august. Trei zodii își schimbă destinul înainte de Sfânta Maria 2025, iar un nativ începe o nouă poveste de iubire

OK! Magazine

image
Un fost angajat de la Palatul Kensington dezvăluie cel mai bine păstrat secret al lui Kate Middleton. Cu ajutorul lui își menține ea sănătatea!

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?