Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și îți dă un aer fresh instant, recomandată de un hairstylist celebru

Dacă există cineva care știe cum o tunsoare îți poate transforma complet look-ul și chiar șterge câțiva ani de pe chip într-o clipă, acela este Víctor del Valle – unul dintre cei mai apreciați hairstyliști din Spania, cu peste 2 milioane de fani pe Instagram și TikTok.

Pe rețelele sociale, el dezvăluie trucuri prețioase de coafură și frumusețe, care inspiră femei din întreaga lume, inclusiv din România, să-și facă schimbări spectaculoase de look. Multe dintre cliente spun că nu și-au schimbat doar părul, ci și încrederea în sine și modul în care se simt în pielea lor.

De ce bobul în straturi este noul must-have în tunsori

Într-unul dintre cele mai recente videoclipuri, Víctor a vorbit despre tunsoarea bob în straturi – o alegere perfectă pentru femeile care vor un păr plin de mișcare, volum și un efect instant de întinerire.

Spre deosebire de bobul clasic, cu o linie uniformă, bobul în straturi a revenit în tendințe pentru că adaugă textură, dinamism și prospețime. Straturile suprapuse creează iluzia unui păr mai bogat, iar mișcarea firească a șuvițelor îndulcește trăsăturile feței. Rezultatul? Un look fresh, feminin și modern.

Cui i se potrivește

Bobul în straturi avantajează în special părul fin sau de grosime medie, dar poate fi adaptat cu ușurință oricărui tip de podoabă capilară. Este alegerea perfectă dacă părul tău pare lipsit de volum sau îți dorești mai multă textură fără să sacrifici lungimea.

În plus, acest tip de tunsoare este extrem de versatil: îl poți purta drept, cu bucle lejere tip „valuri de plajă” sau într-un semi-coafat elegant, potrivit chiar și pentru un eveniment special.

Un stil chic, ușor de întreținut și potrivit pentru orice vârstă, bobul în straturi are un efect de întinerire datorită mișcării și volumului pe care le oferă. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, aceste calități devin și mai valoroase, ajutând părul – care poate deveni mai drept și lipsit de viață – să capete din nou corp și vitalitate.

De la un look casual până la un stil sofisticat, bobul în straturi se adaptează cu ușurință și păstrează mereu un aer tineresc și natural.

Ușor de purtat, ușor de întreținut

Un alt motiv pentru care femeile adoră acest stil este întreținerea minimă. Cu vizite regulate la salon pentru reîmprospătarea tunsorii și o rutină simplă de îngrijire acasă, bobul în straturi își păstrează forma și frumusețea săptămâni întregi.

Potrivit lui Víctor del Valle, lungimea bobului în straturi este „perfectă pentru confort”, mai ales vara, când îți dorești ceva practic, dar chic.

Sfaturi de styling pentru un bob în straturi perfect

Pentru ca bobul în straturi să arate mereu impecabil, nu este suficient doar să alegi tunsoarea potrivită – contează și cum îl coafezi zi de zi. Cu câteva produse cheie și trucuri simple, poți obține acasă același efect de volum, mișcare și textură ca în salon. Iată ce recomandă hairstyliștii:

Folosește o spumă sau un spray pentru volum

Aplică produsul pe părul umed, concentrându-te pe rădăcini, apoi usucă, cu capul în jos pentru un efect de ridicare naturală.

Investește într-o perie rotativă sau într-o perie termică

Acestea ajută la crearea formelor și a mișcării caracteristice bobului în straturi, fără efort suplimentar.

Nu uita de protecția termică

Chiar dacă nu folosești zilnic placa sau ondulatorul, este esențial să protejezi firul de păr de temperaturi ridicate pentru a-i păstra sănătatea și strălucirea.

Experimentează cu bucle lejere

Onduleurile tip „valuri de plajă” dau un aer boem și pun în evidență straturile. Un ondulator cu diametru mare sau o placă folosită rapid pe șuvițe late este suficient.

Folosește un șampon uscat pentru textură

Pe lângă faptul că împrospătează părul între spălări, oferă și un plus de volum și fixare ușoară, perfectă pentru coafurile cu aspect natural.

Tunde vârfurile regulat

Pentru ca bobul în straturi să arate mereu proaspăt, mergi la salon la fiecare 6-8 săptămâni.

Bobul în straturi nu este doar o tunsoare – este un upgrade complet al look-ului tău. Este chic, versatil, ușor de întreținut și are puterea de a-ți oferi instant un aer mai tineresc și mai fresh.