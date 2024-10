Îndrăgita prezentatoare Andreea Esca a dezvăluit în emisiunea „Morning Glory”, realizată de Răzvan Exarhu la Rock FM, cum a ajuns să prezinte Știrile de la PRO TV cu tunsoarea sa, care a ajuns apoi celebră.

„Era această legendă, cum că am un contract pe care l-am semnat, că sunt obligată să fie acea coafură. Era o ... legendă. Pur și simplu așa s-a întâmplat. Eu aveam părul mult mai lung, am fost plecată-by the way, că vorbeam de CNN-am fost plecată în America și cineva de acolo la un moment dat, când m-am dus la un coafor, mi-a spus ... Eu îi spuneam la un moment dat că o să prezint știri în România când o să se deschidă Pro TV și așa mai departe. Și ea mi-a zis: Aa, păi, uite, eu cred că ar trebui atunci să vă tund cumva mai scurt, pentru că e mai mai serios, mai pentru știri, dacă o se prezentați știri. Și pur și simplu așa am ajuns eu cu acea coafură care ...”, a dezvăluit Andreea Esca.

Răzvan Exarhu a continuat: „Aa, deci nu te-a tuns Sîrbu?”

„Absolut deloc, absolut deloc. De ce? El pe tine te-a ras în cap?”, a răspuns Esca

Andreea Esca este cea mai cunoscută jurnalistă din România, ocupând postul de realizator-prezentator al Știrilor ProTV, încă din 1995.