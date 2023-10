Adrian Perjovschi anunță trendurile în tunsori pentru 2024: Butterfly, Octopus și Wolf-haircut

Tradițional în ultimii 7 ani, Adrian Perjovschi, hair-stylist de top și specialist în transformări radicale de look, este cel care anunță primul trendurile industriei mondiale ale frumuseții pentru anul următor, iar de data aceasta o face printr-un shooting-show spectaculos, sub obiectivul foto al lui Tibi Vântur, intitulat „Frumusețea este ARTĂ”, în incinta Galeriei Kulterra din București, printre lucrări de artă și cu implicarea creativă a artistei vizuale Arina Bican.

„Pentru anul 2024, ducem frumusețea la rangul de ARTĂ! Creativitate, artă din make-up și pictură pe păr create de echipa noastră de la Jovsky Studio, picturi pe haine, cu stilizări ale muzelor din natura care ne înconjoară, create și realizate cu un talent uriaș de artista Arina Bican, look-uri desprinse parcă din tablouri, mixuri de culori în trend și mult curaj pentru a ne exprima unicitatea și personalitatea prin felul în care arătăm, toate sunt atuurile pe care mizăm la evenimentul de anul acesta de lansare de trenduri.”, explică Adrian Perjovschi, hairstylistul cu peste 25 de ani experiență pe piața de beauty din România, care an de an anunță primul în cel mai creativ mod trendurile industriei.

Adrian Perjovschi a pregătit 7 modele pentru a ilustra 6 tunsori-vedetă în cromatica impusă de trenduri pentru anul 2024: „Vedeta colecției este butterfly haircut, o tunsoare foarte versatilă care se poate face de la păr mediu spre lung și care, așa cum îi spune și numele, atunci când este coafat, ia formă de fluture. Am ales apoi wolf-haircut, inspirată din aspectul lupului, o tunsoare foarte texturizată, cu un aspect destul de dezordonat, cu un styling foarte versatil atât pe păr întins, cât și pe păr ondulat. Printre tunsorile hit ale lui 2024 se numără și octopus haircut, o tunsoare discontinuă, dar și jellyfish-haircut, o tunsoare mai atipică, o combinație de două tunsori, cu layers-uri lungi pe dedesubt. Buzz-haircut este o tunsoare împrumutată din hair-stylingul masculin, iar pixie-haircut, mereu la modă, dar are particularitatea pentru anul 2024 că partea din față de breton este mai lungă, iar partea de laterale și din spate sunt texturizate și mai scurte. Toate tunsorile realizate au fost vopsite și colorate potrivit elementului din natură care le-a inspirat și astfel am creat o pictură pe păr pentru fiecare pentru a le evidenția muza și farmecul.”, detaliază Adrian Perjovschi tunsorile și coafurile considerate de el HIT-urile trendurilor de anul viitor.

Adelina Pestrițu este celebritatea din România care a mers pe mâna lui Adrian Perjovschi și poartă deja cea mai trendy tunsoare a anului 2024, butterfly haircut, iar în proiectul „Frumusețea este ARTĂ” participă cu un look exemplificativ pentru această tunsoare și cu un input complet despre rutina ei de îngrijire, esențială pentru un păr strălucitor și sănătos.

Culoarea anului 2024, anunță experții de la Jovsky Studio, este „apricot crush”, acel ton de portocaliu spre piersică, foarte bine pus în valoare atât în industria frumuseții, cât și în fashion, în arhitectura de interior sau în designul de produs. „Pentru anul 2024, sărbătorim nuanța-vedetă Apricot Crush, caldă, dar revigorantă și energică! O putem integra foarte ușor în rutina noastră de make-up, fie cu un machiaj monocromatic, fie jucându-ne cu ea pe pleoape, buze ori pometi! Printre noutățile din make-up cu care vine 2024 avem machiajul hibrid care oferă o întreagă rutină în câteva minute. Produsele de machiaj în trend sunt cu acoperire mică, produse ușor de folosit pentru a realiza un machiaj glam!”, povestește Mădă Petcu, make-up artist, despre trendurile în materie de machiaj pentru anul următor.

Culori pastelate și tonuri metalice la ochi, accesorii aplicate, influențe gotice, buze negre, îndrăznețe sau holografice, sprâncene decolorate sau eyeliner grafic, look-ul minimalist, toate sunt, conform Danei Petrina, make-up artist, parte dintre cele mai importante tendințe pentru 2024 în materie de make-up: „Indiferent de ce iți dorești, exista cel putin o tendință în care fiecare dintre noi se poate regăsi în sezonul următor. Să nu uităm că un punct permanent în lista trendurilor din orice an îl reprezintă pielea sănătoasă și tenul radiant! Pentru că, așa cum spune si tema evenimentului de anul acesta frumusețea fiecăreia dintre noi poate fi artă, dacă știm să avem grijă de noi!”.

Artista Arina Bican, cunoscută publicului larg pentru picturile ei cu inspirații și multe elemente din natură, cu personaje feminine, cu trăsături din regnul animal al căror păr lung și spectaculos este prezent în fiecare lucrare, a imaginat și a creat pentru evenimentul „Frumusețea este ARTĂ” adevărate picturi pe ținutele modelelor în dorința de a transmite într-un mod unic și creativ ideea de personaj complet, de TOT unitar în artă, ca și în viață - între hair, make-up, fashion, natură și pictură.