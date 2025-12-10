search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Democraţii au câştigat alegerile pentru primăria din Miami, o premieră în 28 de ani. Cine este Eileen Higgins

Publicat:

Democrata Eileen Higgins a devenit marţi primul membru al partidului său care este ales primar al oraşului Miami în aproape trei decenii, învingând un republican susţinut de preşedintele Donald Trump într-un oraş cu majoritate hispanică din inima bastionului său, Florida, relatează Reuters.

image

Democrata Eileen Higgins a obţinut 60% din voturi în faţa candidatului republican Emilio T. Gonzalez, conform proiecţiilor CNN şi Miami Herald. Ea devine astfel prima femeie care conduce Miami.

CNN şi Associated Press au anunţat victoria lui Higgins la mai puţin de o oră de la închiderea urnelor, fostul comisar al comitatului Miami-Dade conducând cu 18 puncte procentuale în faţa contracandidatului său republican.

Higgins, în vârstă de 61 de ani, a promis „o guvernare etică şi responsabilă care să ofere rezultate tangibile pentru oameni” și a prezentat victoria ca un rezultat care „a întors pagina după ani de haos şi corupţie” la nivel local.

Această victorie a democraţilor accentuează îngrijorările republicanilor cu privire la slăbirea sprijinului hispanicilor, pe care Trump i-a deturnat din tabăra democraţilor în 2024.

Este primul candidat democrat care câştigă alegerile pentru primăria Miami din 1997, când Xavier Suarez, tatăl actualului primar republican, Francis Suarez, a fost ales pentru ultima oară.

Prima femeie primar al orașului Miami

Ea este şi primul candidat non-hispanic din anii 1990 care este ales primar în Miami, un oraş cu o populaţie predominant hispanică, de aproximativ 487.000 de locuitori, care face parte din comitatul Miami-Dade.

Rezultatele de marţi sugerează că puterea republicană s-a diminuat în Miami-Dade, unde, potrivit Miami Herald, mulţi alegători hispanici cu orientare istorică de stânga s-au mutat în tabăra lui Trump anul trecut - aşa cum au făcut-o şi la nivel naţional - ajutându-l să acumuleze 55% din voturile totale ale comitatului în cursa prezidenţială din 2024.

În primul tur al alegerilor pentru primăria oraşului Miami, la 4 noiembrie, Higgins a obţinut 36% din voturi într-o cursă cu mulţi candidaţi, terminând confortabil pe primul loc, dar fără a obţine majoritatea necesară pentru a câştiga direct. Republicanul Emilio Gonzalez a fost al doilea candidat, cu 18% din voturi.

Acest lucru a pregătit terenul pentru turul doi, de marţi. Nici Higgins, nici Gonzalez, în vârstă de 68 de ani, fost administrator al oraşului şi colonel în rezervă al armatei americane, nu au avut o campanie vădit partizană. Dar confruntarea lor a căpătat conotaţii naţionale în urma victoriei democraţilor în mai multe scrutine de luna trecută, inclusiv în alegerile pentru guvernatori în statele New Jersey şi Virginia, alegerile pentru primarul New York-ului şi referendumul privind redistribuirea circumscripţiilor electorale din California.

Intervenția lui Donald Trump

Trump a intervenit pe 17 noiembrie pentru a-l susţine public pe Gonzalez pe Truth Social, îndemnând alegătorii din Miami: „IEŞIŢI ŞI VOTAŢI PENTRU EMILIO – EL NU VĂ VA DEZAMĂGI NICIODATĂ!”

Comitetul Naţional Democrat a ripostat susţinându-o pe Higgins, la fel ca mai mulţi democraţi proeminenţi, printre care fostul secretar al transporturilor, Pete Buttigieg.

Democraţii au câştigat o serie de victorii electorale, luna trecută, care au diminuat perspectivele republicanilor de a menţine monopolul lui Trump asupra Congresului în alegerile de la mijlocul mandatului prezidenţial, care vor avea loc în noiembrie 2026.

Alegerea sa a fost marcată de o prezenţă la vot de doar 20%, într-un oraş cu o populaţie numeroasă de origine cubaneză, în mod tradiţional susţinătoare a republicanilor.

În această toamnă, democraţii au câştigat alegerile pentru funcţia de guvernator în Virginia şi New Jersey, precum şi pentru primăria oraşului New York.

Rata de popularitate a lui Donald Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel de la revenirea sa la putere în ianuarie, în mare parte din cauza costului vieţii, pe care americanii îl atribuie parţial tarifelor vamale impuse de administraţia Trump, conform sondajelor, relatează AFP.

