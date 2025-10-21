search
Marți, 21 Octombrie 2025
Volvo EX90 Ultra Twin Performance în Eurocharge 2025

Volvo EX90 Ultra Twin Performance în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Volvo EX90 Ultra Twin Performance în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica

Cum se prezintă Volvo EX90 Ultra Twin Performance după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.635 km.

Pe lângă multe lucruri pe care le poți aplauda la un Volvo, simt nevoia să menționez și tot acest cocktail de eleganță, sobrietate și continuitate vizuală. Și toată această stabilitate estetică face ca un produs Volvo, precum acest EX90 să fie considerat firesc, să nu aibă acel aer de intrus în gamă. Chiar dacă în acest caz vorbim despre un SUV electric de clasă mare care oferă 910 Nm dar are și o masă de 2.828 kg.

Detalii exterior Volvo EX90 Ultra Twin Performance Foto: Autocritica
Volvo, în acest segment, are atât o ofertă clasică – sub forma lui XC90, dar și una pentru ziua de mâine – acest EX90 UltraTwin Performance care a fost subiectul de analiză în Eurocharge 2025.

Una din provocările la întâlnirea cu un astfel de model este aceea de a-ți păstra calmul, să nu te lași copleșit și să-și conjuci spiritul critic. Și vă spun că nu este ușor să faci asta pentru că poți fi ușor contaminat de starea de bine găsită la bordul acestui SUV mare. 

Mașina

Volvo EX90 Ultra Twin Performance – SUV de clasă mare, cu o lungime de 5037 mm și un ampatament de 2.985 mm. Bateria are o capacitate utilă de 107 kWh, iar autonomia declarată este de 570 km. Tracțiune integrală, 517 CP și 910 Nm. La stații AC trage cu până la 11 kW, iar la stații DC cu până la 250 kW. Preț model testat – 102.547 euro cu TVA inclus.

EX90 este construit pe platforma SPA2 - Scalable Product Architecture. O platformă modulară dedicată vehiculelor electrice care mai găzduiește Polestar 3 și noul Volvo ES90. Deși vorbim despre aceeași platformă, EX90 este pe 400V în timp ce ES90 folosește 800V. Cu toate acestea Volvo a reușit să ofere o capacitate bună de încărcare pentru SUV-ul său. La stații DC poate trage cu maxim 250 kW. Dar la capitolul baterie și autonomie categoric nu dezamăgește. 

Detalii interior Volvo EX90 Ultra Twin Performance Foto: Autocritica
Volvo este acel exemplu din segmentul premium care demonstrează continuu, ceea ce ar putea deja deveni un postulat, că mai puțin poate fi sinonim cu luxul și eleganța. Minimalismul designului exterior se regăsește la interior dar este acompaniat de materiale și asamblare excelentă. Iar tot acest pachet devine și mai interesenat când descoperi cât din tot ce este utilizat la construcția acestui model provine din reciclare. 

Citește și: Volvo Cars a vândut un număr record de automobile în 2023, însă succesul nu a oprit scăderea acțiunilor

Volvo EX90 este și o demonstrație de forță când vine vorba de câtă tehnologie poate exista la bordul unui automobil. Vorbim despre 12 senzori cu ultrasunete, 8 camere video, 5 radare, tehnologie 5G la bord, platforma de la bord este furnizată de Qualcomm și se numește Snapdragon Cockpit și folosește capacitățile de procesare video Unreal Engine. Da, încă vorbim despre un automobil și nu despre o consolă de jocuri, iar la toate acestea mai adăugăm un sistem Lidar furnizat de Luminar care permite detecția pietonilor de la 250 metri în condiții de vizibilitate redusă.

Cum se conduce

Deși un model masiv, nu am avut probleme de acomodare cu dimensiunile, și nici de a mă strecura cu el pe una din cele mai „complicate” cărări -  trecătoarea Gavia – care încă susține că poate fi numită drum cu circulație deschisă în ambele sensuri. Spun asta pentru că, pe alocuri, m-am gândit să pliez oglinzile pentru a putea trece prin pas, darămite să mai iau în calcul intersecția cu alt vehicul venit din sens opus. 

În rest liniște, confort, relaxare, masaj și audiție. Afirmația anterioară ar putea induce în eroare, dar tot la volan eram. Poate singurul minus real al mașinii este masa destul de mare și care impune niște limite dinamice. 

Volvo EX90 Ultra Twin Performance în Eurocharge 2025 Foto: Autocritica
Iar în ediția de săptămâna viitoare a Weekend Adevărul veți putea găsi un material cu rezumatul Eurocharge 2025. Un rezumat care include pe fiecare model din tur număr de încărcări, timp mediu de încărcare, energie consumată, prețul total al încărcărilor, comparație cheltuieli consum cu modele similare cu motorizări pe benzină și diesel. Informații care vă pot ajuta să vă zugrăviți o imagine cât mai clară despre cât de mult se apropie un model electric de nevoile dumneavoastră.

Preț mașină testată: 102.457 de euro cu TVA, prin BT Leasing: de la 1.289 de euro/lună

Partener principal: Schaeffler, încărcat de OMV eMotion, finanțat de BT Leasing de la Banca Transilvania, pus pe șosea de Michelin, tehnologizat de Server Config

În galeria foto veți găsi graficele pentru fiecare zi din tur cu toate datele relevante.

Traseu și consum ziua 1 Foto: Autocritica
