Un crossover dezinvolt, magistral când vine vorba de consum

Crossover-ul celor de la Toyota a ajuns la a doua generație. De la un model de segment B, acum vorbim de un model aflat la granița inferioară a segmentului compact.

Un crossover care nu îmbrățișează conformismul

După un SUV liniștit am sărit la volanul acestui crossover aproape compact. Toyota a luat, planeta prin surprindere cu designul noii generații Prius. Și în urma feedback-ului pozitiv, în mod firesc C-HR preia tema, cel puțin la partea frontală. Așadar o parte frontală agresivă, dar acompaniată în acest caz și de un spate la fel de rebel. Chiar dacă îmi este greu să găsesc o fluiditatea în dimensiunea și forma suprafețelor care compun caroseria, tot mă declar fanul ei. Cred că este acea pată de culoare, de abstract, de altfel pe care trebuie să o avem pe drumuri după dispariția unor extravaganțe vizuale precum Nissan Juke.

→ Imaginea 1/6: Toyota C-HR pe insula Rab din Croația Foto: Autocritica

Un exterior care în mod cert va face cu ochiul clienților tineri. Un interior plăcut, intim, cu materiale bune și asamblare asemenea. Un interior pe care m-aș aștepta să-l găsesc la un model ceva mai sportiv, sincer să fiu. Pentru mine și coechipierul – Radu Chindriș/ fotograf, interiorul a fost ușor la limită. În față nu am avut motive de reproș, am stat bine, dar nu am fi agreat ideea de a urca în spate.

Spațiu limitat și relativ puțină lumină. Cât privește spațiul portbagajului, cei 310 litri te obligă la o atentă selecție a ceea ce vrei să iei cu tine. Două trolere mari și vreo două rucsacuri au loc, orice altceva va ajunge pe bancheta spate. În utilizare, singura neclaritate am avut-o vis-a-vis de modul de pornire. Ușor neclară secvența de inițiere, apăsat pedala de frână, butonul de start... dar nu mereu aveam același rezultat.

→ Imaginea 1/13: Detalii interior Toyota C-HR Foto: Autocritica

Tabloul de bord, un display cu diagonala de 12,3 inch – dimensiune similară cu a display-ului central, îți permite să alegi din patru teme, dar informațiile afișate sunt ușor de urmărit și localizat.

La granița segmentului compact

Este cel mai ”compact” model din tur, cu o lungime de 4.362 mm, o lățime de 1.832 mm și o înălțime de 1.564 mm. Ampatamentul a rămas identic cu al versiuni anterioare – 2.640 mm. În încadrez la segmentul crossover pentru că cei 137 mm gardă la sol sunt specifici hatch-urilor de clasă compactă.

Versiunea plug-in hybrid este disponibilă cu o singură motorizare: motor de 2,0 litri benzină + un motor electric (ceva mai potent decât cele întâlnite pe full-hybrid) care dezvoltă în total 223 de cai-putere.

Motorul termic dezvoltă 152 CP la 6.000 rpm și un cuplu motor de 190 Nm. Motorul electric dezvoltă 163 CP și 208 Nm.

Resursele sunt coordonate de roțile de pe puntea față și de o transmisie eCVT. Ce se mai schimbă raportat la versiunile full-hybrid? Bateria. În cazul PHEV-ului, capacitatea totală a acesteia este de 13,8kWh, și poate asigura o autonomie pur electrică de până la 66 de kilometri.

→ Imaginea 1/8: undefined

Toyota C-HR se poate încărca doar AC cu până la 6,6 kW, iar la o priză domestică are nevoie de 6 ore pentru o încărcare completă.

La drum este un model extrem de dezinvolt. Cei 223 CP ai sistemului se simt, nu îți lasă impresia că ai fi la volanul unui hot hatch, dar nici lent nu este. Are nevoie de 7,4 secunde pentru a ajunge la 100 km/h.

Suspensia este în zona agreabilă când vine vorba de filtrarea denivelărilor. Fiind un model apropiat de segmentul B, cele 1.725 kg sunt destul de multe pentru această clasă, și uneori acest lucru se simte.

C-HR este magistral când vine vorba de consum. Într-o utilizare mixtă urban/extra-urban(dar fără a rula pe autostradă), am obținut un consum în jurul valorii de 4,3 litri. Scoasă la autostradă, când este folosit motorul termic intensiv, vei obține valori peste 6 litri.