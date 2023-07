Un celebru vlogger a mers pe Transfăgărășan cu un Mercedes AMG de 720 CP. „E cea mai frumoasă priveliște” VIDEO

Timothy Burton, unul dintre cei mai renumiți vloggeri auto din Marea Britanie, cunoscut ca Shmee150 sau Shmee, a petrecut mai multe zile în România.

Timothy Burton are o colecție impresionantă de mașini și peste 2,5 milioane de abonați pe canalul său de YouTube.

„Mă bucur că am reușit să ajung în România”

Pe parcursul sejurului său în România, vloggerul britanic a condus una dintre mașinile sale de top. Este vorba de un Mercedes-AMG Black Series, care are nu mai puțin de 720 de cai-putere și poate ajunge la 180 kilometri/oră în mai puțin de 10 secunde.

„Mi-am dorit să ajung în România încă din 2009, după ce am aflat, grație emisiunii Top Gear, de Transfăgărășan, unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume. Singurul inconvenient în toți acești ani a fost distanța foarte mare din Marea Britanie, aproximativ 3.000 de kilometri. Însă mă bucur că în acest an am reușit să ajung în România”, povestește Timothy Burton.

Cunoscutul vlogger din Marea Britanie a mers atât pe Transfăgărășan, cât și pe Transalpina, urcând pe ambele drumuri la altitudini de peste 2.000 de metri. Iar filmarea cu experiența sa se bucură deja de succes, strângând în doar două săptămâni peste 260.000 de vizualizări pe canalul său de YouTube și reprezentând totodată o foarte bună reclamă făcută României.

„Pe Transfăgărășan am întâlnit mai mulți urși, zona mi se pare comparabilă cu Austria. E cea mai frumoasă priveliște pe care am văzut-o vreodată. E ceva cumva suprarealist să mergi pe Transfăgărășan. Numărul de peisaje ce îți taie respirația pe Transfăgărășan este incredibil. E cu siguranță unul dintre cele mai bune drumuri din lume. Aș vrea să spun și că Transalpina nu este așa turistic precum Transfăgărășanul, ceea ce îl face excelent pentru condus”, concluzionează Timothy Burton, aka Shmee150.

Fost instructor de ski și profesor de sport în Noua Zeelandă, Timothy Burton a demarat brandul Shmee150 în 2010 și de atunci pasiunea sa pentru călătorii și mașini i-a adus multă faimă pe glob. Numai postările de pe propria sa pagină Facebook au în fiecare lună peste 50 de milioane de afișări.

În garajul său din Marea Britanie, Timothy Burton deține mai multe mașini cu adevărat speciale, printre care se numără și un Lamborghini Huracan STO.