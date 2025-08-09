Cea mai frumoasă fotbalistă din România și-a găsit echipă. Următoarea destinație a Teodorei Meluță

Teodora Meluță (26 de ani), devenită recent Nicoară după căsătorie, a semnat un nou angajament, valabil pentru următorul sezon, cu Beșiktaș. Sportiva a bătut palma cu formația din Turcia, la scurt timp după ce și-a încheiat colaborarea cu Fatih Vatan Spor, club din Istanbul.

Anunțul colaborării dintre româncă și gruparea din Turcia a fost făcut pe rețelele de socializare. De asemenea, pe pagina de Instagram a clubului au fost postate imagini cu Meluță antrenându-se pe plajă, împreună cu noile sale colege.

„Bine ai venit în familia noastră, Teodora!”, a fost mesajul celor de la Beșiktaș.

Povestea lui Meluță în fotbalul de performanță a început la Olimpia Cluj, unde a evoluat pentru prima dată într-un cadru profesionist, între 2015 și 2021.

Drumul ei a continuat în Elveția, la Lugano, însă perioada de acolo a fost marcată de o accidentare gravă la tibie și peroneu, care i-a pus cariera în dificultate. Însă Teodora nu s-a dat bătută. Revenită în România, a evoluat pentru Poli Timișoara și, în 2024, a semnat cu Fatih Vatan Spor.

Acum, la Beșiktaș, poartă cu mândrie tricoul cu numărul cinci, același număr pe care îl are și în echipa națională. A ajuns la o echipă cu tradiție, în cadrul căreia au evoluat jucători emblematici ai fotbalului românesc, precum Daniel Pancu, Alexandru Maxim sau Adrian Ilie.

„Din acest punct de vedere a fost foarte bine în Turcia!”

„Fotbalul din Turcia este mult peste nivelul din România. Individual este mult mai puternic, pentru că sunt mai multe jucătoare internaționale. Pot fi șapte sau opt jucătoare internaționale, la noi sunt mult mai puține. Este clar mult mai slab decât cele din Italia, Spania.

Mi-a plăcut mai mult Elveția pentru că echipele erau mult mai bine organizate. Turcia era foarte bună, pentru că erau multe jucătoare internaționale și mulți bani. Chiar și la fete sunt sume foarte mari: salarii, condiții. Din acest punct de vedere a fost foarte bine în Turcia.

Mă așteptam la altceva, dar oamenii, când auzeau de fotbal feminin, nu li se părea ceva neobișnuit, erau familiarizați cu acest lucru. Oricum, pentru ei religia e un impediment și cred că din această cauză stagnează!”, spunea Teodora Nicoară în urmă cu câteva luni, conform Gsp.

Jucătoare rămâne un nume de referință în fotbalul românesc, grație unui record neegalat până acum: a fost cea mai tânără debutantă a naționalei, la doar 15 ani.