Pe poarta fabricii de la Mioveni a ieșit noul SUV marca Dacia, iar „Adevărul“ vă poartă într-un test drive în exclusivitate. Sunt câteva momente esențiale în cronologia Dacia de la renașterea mărcii, marcată în 1999 de preluarea pachetului majoritar de către Renault, dar fără a dramatiza gratuit, cred că Dacia Bigster este cel mai important.

O primă părere personală vine în privința designului, interesându-mă în special echilibrul proporțiilor la o mașină – suntem, în final, o specie care reacționează instinctiv la simetrie, volume și proporții. În Bigster găsesc acest rar echilibru care transcende frumusețea oferită de „fardurile“ clasice – desenul grilei, al farurilor, al stopurilor etc. Și nu pot nega, nu pot rămâne indiferent la o performanță rară în industria auto: ca un model să fie desenat integral de o echipă de aceeași naționalitate – română în acest caz: Sebastian Mihai Stoianov, Cristina Stoianov, Dragoș Stuparu, Adrian Antoci, Mihai Coca și Emanoel Derta, Design Studio Chief la Dacia Design Center. Și pentru că deja am curajul unei prime concluzii, pot spune că da, estetic mașina confirmă! De asemenea, noua mașină marchează cel puțin 15 premiere pentru un model Dacia – sau cel puțin atâtea am identificat eu. Comparativ cu Duster, noul SUV de clasă C de la Dacia vine cu un ampatament mai mare cu 45 mm și o lungime mai mare cu 227 mm.

Viața la bord

La prima vedere, avem aceeași planșă de bord, dar sunt evoluții. Prima pe care o remarci este displayul de 10.1 inch al tabloului de bord, un display care umple toată deschiderea și care are o rezoluție excelentă. Șoferul și pasagerul din față sunt „îmbrăcați“ o idee mai bine de către layoutul planșei de bord, iar asta pentru că tunelul median a fost înălțat. De reținut că Bigster, în funcție de motorizare, este disponibil cu un tunel median cu desen și elevație diferite.

Interacțiunea cu displayul sistemului infotainment este mai bună, și asta pentru că în spate avem un soft nou. Mașina a câștigat puțin la capitolul antifonare prin faptul că parbrizul este mai gros, însemnând reducerea zgomotului comparativ cu Duster cu 2 dB. Pe de altă parte, acum parcă sesizezi puțin mai repede zgomotul aerodinamic provenit din zona oglinzilor laterale. Aș mai dori să menționez faptul că în cotiera mediană față există un spațiu de depozitare refrigerat.

→ Imaginea 1/9: Dacia Bigster

Locurile spate sunt generoase la capitolul spațiu. Cu scaunul șoferului reglat pentru o poziție corectă la volan – adică pentru cei 188 cm înălțime pe care îi posed –, pe locul spate stânga am avut loc să stau comod. Plafonul panoramic are o lungime de 120 cm și include o trapă acționată electric care oferă o deschidere de 35 cm. Eu am apreciat faptul că poate fi acoperit din interior cu un rulou de pânză acționat electric.

Portbagajul are un volum uriaș, în funcție de motorizare, acesta pleacă de la 550 de litri și ajunge până la 702 litri, iar dacă rabatezi bancheta spate ajungi la 1.937 de litri.

Noutăți tehnice

Am condus versiunea Bigster Journey 155 Hybrid. Din punct de vedere al pachetului de propulsie, vorbim de o premieră în grupul Renault, acest pachet fiind utilizat în viitor și de modele Renault, dar detaliul cel mai important este că această motorizare este dezvoltată integral în România la noua companie Horse Powertrain Solution – un joint venture între Renault, Geely și gigantul petrolier Aramco. Noua motorizare HR18 este compusă dintr-un motor termic de 1.8 litri cu patru cilindri în linie. Motorul funcționează după un ciclu Atkinson, are un raport de compresie de 14:1 și dezvoltă dezvoltă 107 CP și 172 Nm. Avem două motoare electrice, identice cu cele de la hybridul din echiparea lui Duster. Un motor electric de 50 CP și 205 Nm asigură propulsia electrică, dar și recuperează energie, și unul de 20 CP și 50 Nm care este generator. Energia recuperată este stocată într-o baterie nouă, cu o capacitate totală de 1.4 kWh, nou fiind și sistemul de răcire al acesteia. Puterea totală a sistemului hybrid fiind de 155 CP.

Tot nouă este și cutia de viteze automată, multimodală. Este o cutie care vine cu rapoarte schimbate, suportă mai mult cuplu motor, un prim rezultat palpabil fiind faptul că Bigster poate remorca 1.250 kg.

La volan

Recunosc, m-am dus la întâlnirea cu Bigster cu niște așteptări. Surpriza majoră a fost să descopăr un model care le-a depășit cu mult. Pasul spre zona compactă reprezintă o evoluție majoră la modul cum te simți în mașină. Din punct de vedere dinamic nu am ce să-i reproșez. Mașina stă bine pe drum, ea fiind poziționată de Dacia ca un model de familie, un model care să îmbie familia la călătorie. Pentru aventură, Dacia recomandă Duster, asta pentru a face o delimitare ceva mai clară între modele. Plusul de putere se simte, motorul termic este mai relaxat, și chiar în momentele în care urcă puțin în ture pentru a încărca și bateria, tonalitatea nu mai este atât de pițigăiată ca la propulsorul de 1.6 litri.

Notele mai joase provenite din compartimentul motor îmbracă mai bine pasagerii la drum lung. Ruliul este moderat și controlat foarte bine. Evident, suspensia a primit setări noi, dar masa rămâne una rezonabilă cu cele 1.569 kg la gol. Cel mai ușor Bigster are 1.500 kg, versiunea Essential TCe 140. Singurul detaliu pe care l-aș dori puțin revizuit de Dacia ar fi feedbackul resimțit de șofer prin volan.

Una dintre marile surprize a fost consumul. Un traseu mixt care a inclus autostradă și o secțiune de munte virajată unde am forțat destul de mult pentru a vedea limitele dinamice ale mașinii – la final, am avut un consum sub 6 litri. Pe un pasaj unde am conjugat intens condusul eco am obținut un 4,8 litri. Călătoria a câștigat mult în calitate, plusul la nivelul ampatamentului face ca senzația de țopăială la trecerea peste anumite denivelări de la Duster să se evapore.

Premierele Bigster

Jante de 19 inch, caroserie în două nuanțe, hayon acționat electric, posibilitatea rabatării banchetei din portbagaj, bancheta spate fracționabilă 40-20-40, cotieră care ascunde un compartiment refrigerat, plafon panoramic, climatizare cu două zone, cruise control adaptiv cu reglarea distanței față de vehiculul din față, tablou de bord de 10.1 inch, sistem hybrid cu motor termic de 1.8 litri, aeratoare pentru locurile spate, scaun șofer cu reglaje electrice, proiectoare ceață LED în față, primul model Dacia care poate fi comandat cu două propuneri de design și funcționalitate pentru tunelul median față.

Fişă tehnică – Dacia Bigster Journey 155 Hybrid

• Motor – hybrid

• Termic – L4, 1.793 cmc, 107 CP și 170 Nm

• Electric 1 – 50 CP și 205 Nm

• Electric 2 – 20 CP și 50 Nm

• Putere sistem hybrid – 155 CP

• Transmisie – cutie automată multimodală

• Performanţe – 180 km/h v. max., 0-100 km/h în 9,7 secunde

• Portbagaj – 550 de litri

• Rezervor – 50 de litri

• Baterie – 1,4 kWh capacitate totală

• Dimensiuni – L/l/h (mm): 4.570/1.812/1.662, ampatament – 2.702

• Consum mediu declarat – 4,6 litri/100 km

• Preţ – de la 19.900 de euro cu TVA inclusă (prețul include valoarea ecotichetului Rabla)