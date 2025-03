TEST DRIVE Dacia Spring, o electrică de top cu haine noi

Prima interacțiune cu Dacia Spring a fost extrem de tonică. Acum, după ce doi ani a fost în topul electricelor, a primit niște îmbunătățiri, mai ales la capitolul estetic.

Dacia Spring este poate cel mai bun exemplu – și aici mă refer la succesul modelului – că o bună parte din clienți își doresc un mijloc de deplasare din punctul A în punctul B, procent care este imun la nevoia producătorilor de a plasa (dacă se poate) majoritatea modelelor în segmentul premium (fără a vorbi de prețul de achiziție, care de regulă devine și el premium). Am o bănuială că succesul lui Spring a luat puțin prin surprindere Dacia. Și revenind la prima interacțiune cu acest model, da, a fost o experiență tonică, dar, în același timp, parcă nu-l puteam privi ca pe un partener serios de discuție. Și cum ca producător nu poți neglija un model care în 2022 și 2023 a fost al treilea electric în clasamentul vânzărilor la nivel european, Dacia Spring a beneficiat de un upgrade.

Prestanță 360 de grade

Ce s-a întâmplat cu Dacia Spring? A fost redesenată. O parte dintre sugestiile estetice au venit de la biroul de design din România, fiind inspirate de liniile noii generații Duster. La exterior, categoric modelul a câștigat mai multă prestanță, îți vine să-l iei în serios. Narațiunea de la exterior se regăsește la interior, cu aceeași sursă de inspirație.

Avem o planșă de bord din 2025. Un tablou de bord care include un display cu diagonala de 7 inch, echipare standard. Versiunea testată, Extreme, primește și un display central de 10 inch pentru sistemul infotainment. În spate rulează un sistem de operare care are la bază Android Automotive. Are funcții firești pentru 2025: conectivitate Apple CarPlay și Android Auto wireless, există și două sloturi USB-C. Iar la capitolul funcții care nu sunt firești în peisajul auto, Spring se laudă și cu update-uri over-the-air pentru sistemul mașinii, așa că nu mai este nevoie să mergi în service pentru acest detaliu banal.

Din punct de vedere ergonomic, lucrurile au evoluat consistent, iar faptul că vorbim despre scaune față noi și posibilitatea de a regla coloana de direcție pe înălțime schimbă major experiența de condus. Mult mai elegant este și noul selector pentru cutia de viteze, împrumutat de la Duster cu transmisie automată.

Spațiul pentru locurile spate rămâne limitat, putând lua în calcul prezența a doi adulți pe bancheta spate dacă plimbarea înseamnă a pleca de acasă până la cinema sau în parc (evident, acasă să nu însemne o localitate la 50 de kilometri de oraș). Portbagajul are un volum de 308 litri, spațiu care apropie modelul de ceea ce oferă un model compact. Fără a vorbi de cei 35 de litri disponibili sub capotă – loc unde poți depozita cablurile de încărcare.

Ușurel, pe drumurile țării

Dacia Spring este disponibilă acum cu o baterie a cărei capacitate utilă este de 26,8 kWh, iar la un consum mediu declarat de 13,2 KWh/100 km rulați vorbim de o autonomie teoretică de 228 de kilometri. Sunt disponibile două motoare, unul de 45 CP și un al doilea de 65 CP, cel care face subiectul acestui test. Să vă mai spun că mașina poate fi încărcată la AC cu până la 7,4 kW – în acest caz, ai nevoie de aproape 5 ore pentru o încărcare completă. La o priză domestică ai nevoie de 13 ore și jumătate pentru o încărcare completă. La stații CC poate trage cu maximum 30 kW, de la 0 la 80% având nevoie de 56 de minute.

Cum testul l-am efectuat când temperatura nu mai era în registrul amabil pentru o electrică, am avut ceva rezerve în privința autonomiei. Evident, nu speram la 228 de kilometri, dar nici mari dezamăgiri nu am încercat. Are un regim de exploatare normal, cu puțin urban, centura Bucureștiului la primele ore ale dimineții, și apoi un traseu de vreo 50 de kilometri extraurban unde am rulat cu până la 90 km/h m-a condus la un consum mediu de 15 kWh. Am folosit climatizarea pentru că la pragul de zero grade nu este plăcut la volan. Distractiv este că sistemul reușește în câteva zeci de secunde să încălzească interiorul, iar apoi poți porni încălzirea la intervale de minute pentru a menține temperatura, nu trebuie să o lași pornită permanent.

Urban, Spring este o mică bijuterie, extrem de sprintenă când vine vorba de reprize și fără surprize care să-ți alerteze instinctele de conservare, pentru că vitezele de rulare sunt reduse. Când rulezi extraurban la viteze mai ridicate, spre exemplu 90 km/h, deja simți puțină relativitate când vine vorba de ținuta de drum, dacă ai parte și de un vânt lateral, nu vei avea un dialog care include amabilități cu acesta.

Recunosc, gradul meu de încredere și confort la volanul lui Spring a fost în zona de 70 km/h, dar și condițiile au fost ușor vitrege, ploaie și vânt. Pentru mine, Dacia Spring rămâne o unealtă urbană genială care îți poate aduce extrem de multe satisfacții, îți poate salva mult timp și bani, oferind un nivel de confort corect.

Fişă tehnică – Dacia Spring Extrem

Motor – electric, 65 CP, 113 Nm

Baterie – 26,8 kWh capacitate utilă

Transmisie – cutie automată,tracțiune față

Performanţe – 125 km/h v. max., 0-100 km/h în 13,7 secunde

Dimensiuni – L/l/h (mm): 3.701/1.583/1.519, ampatament – 2.423

Încărcare – CC până la 30 kW, AC până la 7,4 kW

Consum mediu declarat – 13,2 kWh/100 km

Preţ model testat – de la 19.900 de euro