Un model care are la bază cea de-a XI-a generație de Honda Civic nu poate dezamăgi: orice nostalgic, dar și orice futurist își doresc să o aibă în garaj.

Zilele trecute, fiica mea a făcut o vizită unui bazar de muzică. Mi-a trimis de acolo câteva imagini cu un vinil al formației Timpuri Noi, cel lansat în 1992 – și evidenta întrebare: „Îl vrei?“. La fel este și cu Civic Type R, diferența fiind că acel vinil îl ascult acum cu fiica mea, pe când Civic Type R este departe de garajul meu, și totuși ceva ce mi-aș dori în el.

De ce o introducere atât de personală când vorbim totuși de un model produs în peste 28 de milioane de exemplare de la debutul său în 1972? Pentru că este suficient să privești peisajul auto actual, unul în care totul se rezumă la a conjuga eficiența, dar copiii adorm cu povești când sunt mici, iar noi ca adulți nu uităm cât de frumoasă este o poveste.

O poveste de mașină!

Prima generație Civic Type R a venit în 1997 și avea la bază a șasea generație Honda Civic. A șasea generație, cea din aceste pagini, are la bază a XI-a generație Honda Civic. Pentru că Honda a transformat Civic în ceva care să fie apetisant atât pentru clienții de clasă compactă, cât și pentru cei care regretă berlina Accord, astăzi vorbim despre Civic care nu mai este un hatchback, ci un liftback. Declinarea vine de la faptul că un model al cărui haion are o înclinare de la 45 de grade spre verticală este considerat un hatchback, între 45 de grade și 10 grade vorbim despre un liftback. Și pentru a fi riguroși, vă rog să nu asociem liftbackul cu fastbackul.

Comparativ cu vechea generație FK8, actuala generație este cuminte, atât de cuminte vizual că o poți trece cu vederea în trafic. Iar acest detaliu îl apreciez mult, pentru că readuce modestia, acel aer de Robin Hood pe care nu l-am mai regăsit la ultimele două generații. Evident, nu poți trece cu vedere priza de aer din capotă și nici aripa generoasă montată pe haion, dar suntem departe de exuberanța vizuală a vechii generații.

Un model unic în peisajul auto actual

Urci și sunteți doar tu cu volanul care oferă o priză excelentă, un pedalier superb desenat, un schimbător care cinstește niște nume fabuloase din istoria Honda – NSX sau S2000. Și peste toate vei fi găzduit de niște scaune care îți oferă șansa de a sta cu 8 milimetri mai jos decât în vechea generație, dar mai important este că vorbim despre niște scaune față care pot candida la titlul de cele mai bune scaune sport. Rar găsești un „pupitru“ atât de fin calibrat pentru a-ți permite să te concentrezi cât mai bine asupra modului în care dialoghezi cu cei 330 CP și 420 Nm. Surpriza vine de la faptul că nu este o poziție lipsită de confort pentru o utilizare zilnică, și probabil acest detaliu este cel care frapează în bună măsură această dualitate.

Un nou set de valori

Sub capotă avem un clasic patru cilindri în linie de 2 litri supraalimentat. Puterea deja am menționat-o. Vă mai spun că aveți de dialogat cu o cutie manuală cu 6 trepte și că puterea ajunge la puntea față. Cât privește timoneria acestei cutii, îmi doresc ca cei care iubesc modelele sport să aibă oportunitatea de a schimba câteva rapoarte cu acest model pentru a-și putea stabili reperele în viață.

→ Imaginea 1/9: Honda Civic FOTO: Mihai Dăscălescu

Este un Type R, așa că din partea suspensiei să nu așteptați prea multă alintătură. În ciuda unei curse scurte, faptul că tăria amortizării crește treptat, pe parcursul cursei, contribuie la o filtrare plăcută. Totul depinde de șocul provocat de iregularitatea suprafeței de rulare. Dar o exploatare civilă plasează suspensia într-o zonă în care poți socializa lejer cu ea în utilizare zilnică. O altă surpriză este reprezentată de firescul comenzilor, lipsa nevoii de a te obișnui cu dozarea pedalierului sau demultiplicarea direcției. Ai impresia că ai mai condus mașina asta cândva, totul este natural la volan.

Ai la dispoziție trei moduri – Comfort, Sport și +R. Plus un mod Individual unde îți poți stabili singur configurația mapării motorului, a direcției, fermitatea suspensiei și tonalitatea sunetului de la interior. Nu pot spune că am avut parte de o experiență completă cu acest Type R, m-am intersectat cu mașina în sezonul rece, pneuri de iarnă și carosabil ud. Dar selectarea modului +R, renunțarea la asistența oferită de sistemele electronice, inclusiv Auto Rev-Match (sistemul care are grijă să sincronizeze turația motorului în cazul retrogradărilor) îți zugrăvește rapid imaginea unui obiect aprig care te implică, care vrea de la tine să poți face diferența între fiecare milimetru de cursă a pedalei de accelerație. Același mod +R face ca indicatorul de benzină să sufere de o atracție gravitațională similară cu cea de pe Jupiter. Utilizarea normală însă îți poate afișa și valori ale consumului mediu de sub 9 litri.

Un model deja unic în peisaj, cu un nivel al performanței greu de verbalizat. Poate singurul minus ar fi cel al dimensiunilor. Povestea hot hatchului se diluează când vorbim despre un model care se apropie de dimensiunile unui BMW M3.

Fişă tehnică – Honda Civic Type R

Motor – benzină

Termic – L4, 1.996 cmc, 330 CP @ 6.500 rpm și 420 Nm între 2.200 și 4.000 rpm

Transmisie – cutie manuală cu 6 rapoarte, tracțiune față

Performanţe – 275 km/h v. max., 0-100 km/h în 5,4 secunde

Portbagaj – 410 litri

Rezervor – 47 de litri

Dimensiuni – L/l/h (mm): 4.594/1.890/1.407, ampatament – 2.735

Consum mediu declarat – 8,2 litri/100 km

Preţ – de la 58.000 de euro cu TVA inclusă