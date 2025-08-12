search
Marți, 12 August 2025
Poliția unui stat european a primit în dotare un Ferrari. Pentru ce misiuni sunt folosite supermaşinile

Publicat:

Poliția celui mai vestic stat european şi-a extins flota cu un Ferrari 488 GTB confiscat, care se alătură unei colecții impresionante de supermaşini.

Flota poliţiei portugheze s-a îmbogăţit cu un Ferrari 488 GTB. FOTO: X
Flota poliţiei portugheze s-a îmbogăţit cu un Ferrari 488 GTB. FOTO: X

Poliția portugheză și-a îmbogățit recent parcul auto cu un Ferrari 488 GTB, adăugând un model de lux și superperformanță unei flote care include deja un BMW i8 și un Ford Mustang V8. Aceste vehicule sunt folosite cu precădere pentru misiuni neconvenționale, cum ar fi transporturi urgente sau acțiuni de conștientizare, cum ar fi demonstraţii sau parade, și nu pentru urmăriri de mare viteză implicate în prinderea infractorilor.

Ferrari-ul 488 GTB, evaluat la aproximativ 260.000 de euro în piața second-hand, a ajuns în posesia Poliției de Securitate Publică (PSP) a Portugaliei după ce a fost confiscat în urma unei anchete privind un caz de trafic de droguri. Mașina a fost predată autorităților de guvern, ca urmare a unui proces legal finalizat.

Echipat cu un motor puternic V8 biturbo de 3,9 litri, acest bolid italian poate accelera de la 0 la 100 km/h în doar 3 secunde, atingând o viteză de 200 km/h în 8,3 secunde și o viteză maximă de 330 km/h.

Totuși, în ciuda performanțelor excepționale, poliția portugheză nu intenționează să utilizeze Ferrari-ul în operațiuni de urmărire a infractorilor, notează euronews.com.

În schimb, acest superbolid va fi folosit pentru transporturi urgente, precum cele de organe destinate transplanturilor, dar și pentru participarea la expoziții, demonstrații dedicate siguranței rutiere sau la escortarea oficialilor și personalităților importante la diverse evenimente de rang înalt.

Flotă de supermaşini

În plus față de Ferrari, poliţia portugheză deține în dotare și alte vehicule de înaltă performanță provenite din confiscări judiciare, printre care se numără un Ford Mustang GT, un BMW i8, un Porsche 911 Carrera, un Audi R8 și un Subaru Impreza. Aceste mașini au fost recuperate în dosare de fraudă, trafic de droguri, import ilegal și alte infracțiuni grave.

