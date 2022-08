A doua ediției #BMWPhotoCamp

Şase dintre cei mai buni fotografi auto din România au participat la a doua experienţă #BMWPhotoCamp. În prim-plan, trei categorii diferite de modele: spectaculosul model electric de înaltă performanţă BMW iX M60; gama Seria 4 - de la BMW M4 Coupé la BMW i4; universul SAV - BMW X5 şi BMW X6.

Au fost prezentate şase faţete foarte diferite ale mărcii. BMW iX M60 este modelul de avangardă, în egală măsură eficient, cu emisii locale zero, construit cu grijă pentru mediu, dar şi capabil de performanţe dinamice remarcabile, dispunând de cel mai puternic sistem de propulsie care a echipat vreodată un model BMW - cu un vârf de 619 CP şi 1.100 Nm. BMW Seria 4, expresia sportivităţii mărcii, s-a regăsit în toate formele în care este disponibilă: de la clasicul BMW Seria 4 Gran Coupé, la versiunea electrică BMW i4 şi ultrasportivul BMW M4 Coupé. A treia propunere de subiect a fost cea mai populară gamă de modele a mărcii, emblematicele BMW X5 şi BMW X6.

Un element inedit şi o oportunitate pentru noi perspective a fost oprirea în garajul Engage Engineering de la Braşov, care găzduieşte şi dezvoltă modelul Racing MIMI, primul MINI Electric de curse din istoria mărcii.

Au răspuns invitaţiei şase profesionişti care au un istoric bogat de colaborare cu industria auto şi care aduc fiecare versiuni personale şi stiluri proprii puternic definite. România are o tradiţie bogată a fotografiei auto, cu un prim nucleu format la finalul anilor '90 prin proiectul Freelancer, aparţinând unuia dintre pionierii în domeniu, Dan Beşliu. Cei şase fotografi au colaborat de-a lungul timpului cu toate publicaţiile auto importante din România, de la auto motor şi sport, AutoBild, Autoexpert sau 4x4Adventure până la TopGear, ProMotor, Supercar sau WhatCar!. Invitaţii au în portofoliu şi alte proiecte, aşa cum sunt fotografia în domeniul modei, reportaj sportiv sau streetphotography.

Cei şase fotografi implicaţi în proiect sunt: Ramona Copil, Adrian Cobzaşu, Mihai Dăscălescu, Ciprian Mihai, Bogdan Paraschiv şi Dragoş Savu. O prezenţă în premieră la un astfel de proiect organizat de BMW România este Ramona Copil. Ea a început aventura în fotografia auto în urmă cu câţiva ani din poziţia de cursant la Festivalul VSLO, la un training organizat împreună cu BMW şi reprezentanţi din presa auto.

A doua experienţă #BMWPhotoCamp a fost organizată în jurul Sibiului, folosind arhitectura istorică, plină de farmec a oraşului, dar şi natura cu dealurile şi drumurile de munte legendare. O oprire specială a fost la eco-resortul Portal Village din Sibiel, o întâlnire idilică între arhitectura modernă şi natură, un spaţiu unde modelele electrice din eveniment s-au integrat perfect.

Ramona Copil

Ramona a făcut o facultate tehnică, apoi s-a îndreptat spre arte plastice, exersându-şi latura creativă. A absolvit UNArte Bucuresti la secţia Sculptură, dar preferă fotografia, pe care o consideră o formă de artă rapidă - sau, în orice caz, mai rapidă decât pictura sau sculptura. Când s-a decis să se apuce de fotografie la modul serios, a început de la bază - fotografia pe film. A făcut un curs dedicat, studiind toată procedura, de la setarea aparatului la developare și expunerea imaginii pe hârtie fotografică. Îi place să experimenteze tehnici mai aparte pe film. Fotografiază uzual cu Sony, Canon și Olympus, dar folosește cu aceeași plăcere și camera telefonului sau camere rudimentare din secolul trecut - chiar dacă din când în când trebuie să "ia la pilă" un film de 120 ca să-l facă de 620. La un moment dat și-a făcut chiar și o cameră artizanală dintr-o cutie de bijuterii. Se folosește de tot ce îi oferă tehnologia modernă, plăcându-i mai mult imaginile frumoase care spun în primul rând o poveste versus pozele într-o tehnica perfectă, dar golite de conținut.

→ Imaginea 1/6: Ramona Copil

A publicat în OZB, a participat în diverse expoziții colective (RGB Photography, f64, PHOS Street Photography days, Biblioteca Națională), a expus în Germania și Spania, iar cea mai importantă distincție a fost câștigarea trofeului VSLO, secțiunea fotografie, în 2019. Preferă stilurile "street", portretistică și auto, pentru că este pasionată de oameni și de mașini. În domeniul auto a colaborat cu auto motor și sport, iar acum fotografiază pentru TopGear România. Este pasionată de mașini în general, dar are o afinitate pentru BMW în particular. A condus o perioadă lungă un BMW Seria 3 (E36) iar în ultimii ani a folosit un BMW Seria 3 (E90). Își dorește un i3 ca "daily-drive", iar în garajul său ideal ar trebui să existe neapărat BMW Z8, desigur, pe lângă Mercedes 190SL și Toyota FJ Cruiser.

"Când mă uit în urmă, mi se pare că nu eu am ales fotografia, ci că fotografia m-a ales pe mine. Nu că ar mai conta acum, când sunt iremediabil îndrăgostită de ea. Mă bucur ca un copil când am în fața ochilor o imagine frumoasă. Uneori, aleg să o fotografiez și astfel să o pot arăta și altora. Și aproape de fiecare dată când revăd, după un timp, imaginile care mi-au atras în mod deosebit atenția, reușesc să retrăiesc emoția din momentul declanșării. Practic, cu o fotografie poți da timpul înapoi. Dar sunt și momente în care sunt egoistă și pur și simplu nu apăs butonul. Rămân singura care știe ce am văzut și cât de mult mi-a plăcut. Oricum, fotografia este ceva intim, practic împrumuți privitorului ochii tăi, îl faci părtaș la experiențe și momente care te definesc foarte îndeaproape.

Invitația de a participa la ediția de anul acesta a #BMWPhotoCamp a fost pe cât de neașteptată, pe atât de incitantă. Evident, cel mai mult am apreciat mașinile, în frunte cu BMW iX - da, îmi place mult designul său special! Dar trebuie să recunosc că m-am simțit și privilegiată să-i văd la treabă pe unii dintre cei mai buni fotografi auto de la noi. A fost o experiență complexă, fascinantă, solicitantă și care mi-a plăcut enorm."

Adrian Cobzaşu

Adrian este un profesionist cu multe valenţe - are colaborări cu mai multe publicaţii de auto şi moto, pentru care semnează ca redactor şi fotograf. Între colaborările sale se numără Racing Wheels, AutoExpert, 4x4 Wheels sau BMW Blog. Mai mult, Adrian a debutat anul trecut în campionatul de motociclism viteză pe circuit şi îşi doreşte o participare la una dintre cele mai dificile competiţii moto din lume, Romaniacs. În portofoliul de automobile exotice pe care le-a condus se poate mândri cu legende BMW precum BMW 328, BMW 507, BMW Z8, BMW M1 şi BMW 3.0 CSL, toate pentru o serie de articole făcute pentru revista RacingWheels în colaborare cu BMW Group Classic.

Adi este mereu în căutarea de a se îmbunătăţi în tot ce face şi în căutarea permanentă de noi tehnici şi abordări.

→ Imaginea 1/6: Adrian Cobzaşu

" Are roți, bagă viteză? Hop și eu! M-a atras de mic treaba asta, încă de la prima bicicletă "în stil BMX" și scândura cu rulmenți pe post de kart cu care făceam gălăgie pe trotuarul din cartier. Mi-a plăcut de când mă știu să plec la plimbare oriunde se mergea cu mașina dar, abia când am fost suficient de înalt să conduc primul scuter și am văzut că nu trebuie să dau la pedale ca să iau viteză, m-a prins definitiv. Mai târziu, când mi s-a oferit ocazia să fotografiez mașini pentru reviste, am apucat-o cu două mâini. A ajuns, pe lângă scris, o formă de a transmite povestea mecanismelor pe care le conduc. Doar că, în timp, fotografia mi-a plăcut mai mult decât m-aș fi așteptat.

BMW Photo Camp demonstrează încă o dată că fotografia este o expresie cât se poate de personală a fiecăruia dintre noi. Probabil și dacă ne-ar lăsa cineva într-un studio cu un fundal gri, seturile de imagini pe care le-am scoate la sfârșit ar fi diferite și ar avea semnătura fiecăruia. Personal, îmi plac cadrele de noapte pentru că pot controla precis lumina dar, în egală măsură îmi face plăcere să descopăr unghiuri și fragmente care mă ajută să spun o poveste. Iar atunci când sunt în compania unor mașini care poartă însemnele M, cadrele de genul acesta par că își fac apariția mult mai ușor.”

Mihai Dăscălescu

Mihai a intrat în lumea fotografilor profesionişti ca urmare a recomandării unui prieten, aproape neaşteptat. Trustul MediaPRO şi Publimedia International, cu un portofoliu mare de publicaţii, cu mulţi forografi de valoare în domenii diferite, ceea ce l-a deschis către multe abordări şi stiluri diferite, a fost şcoala perfectă pentru pregătirea lui Mihai.

Experienţele din street photography, vânătoarea de instantanee, dar şi deschiderea către tehnici diferite de fotografie îşi pun amprenta pe stilul lui, mereu în căutare de încadrări şi abordări noi.

"Îmi amintesc că aveam vreo opt ani când, întorcându-mă cu ai mei dintr-o vacanţă, i-am zis tatălui meu să oprească maşina, să îmi dea aparatul foto - ceva chinezesc şi pe film - că eu trebuie neapărat să fac o poză. Era primul «ceva» văzut de mine. Decizia apropierii de fotografie s-a întâmplat prin liceu când am văzut un Zenit vechi şi rusesc. M-a fascinat maşinăria. Nu ştiam exact cum funcţionează, dar îmi doream unul pe care să îl declanşez şi să-l aud cum sună ori de câte ori vreau eu. A urmat o pauză destul de lungă, apoi am descoperit un forum de fotografie, badorgood.com. Am urmărit aproape un an de zile ce se întâmpla acolo şi, după ce am înţeles, am ieşit pe stradă şi a început joaca de-a fotografia. Lucrurile începuseră să nu mai semene cu ce ştiam eu. Căpătau sens. Imaginile spuneau poveşti şi descopeream detalii noi, puteam personaliza privirea sugerând şi senzaţia, dădeam interpretări şi profunzimi lucrurilor pe care le vedem cu toţii, dar nu le dăm atenţie. Pe scurt, fotografia a apărut când am început să îmi pierd cuvintele.

→ Imaginea 1/6: Mihai Dăscălescu

Trustul MediaPRO şi Publimedia International au însemnat primul şi cel mai fertil teren pentru cultivarea experienței profesionale. M-am trezit aruncat brusc în lumea revistelor glossy, iar printre cele 27 de titluri deținute la acea vreme de Publimedia International se număra şi revista ProMotor din a cărei redacție am făcut parte din anul 2007 până la dispariția ediției tipărite, în anul 2015.

Poate că nu este o ramură distinctă a fotografiei, ci o ramură a fotografiei de produs. Doar că ar fi prea simplu dacă aş privi lucrurile în felul ăsta. Fotografia auto, asemenea fotografiei de portret, modă, arhitectură sau fotografiei de stradă, este cu şi despre oameni, pentru oameni şi în relaţie bidirecţională cu omul privitor. Poate fi foarte uşor comparată cu fotografia de portret, doar că provocarea este atipică. Dacă omul este diferit de la o secundă la alta şi într-o continuă transformare, expresivitatea automobilului este îngheţată sub viziunea designerului. Omul se mişcă, zâmbeşte, trăieşte, iar fiecare respiraţie şi clipire interioară îl modifică înspre exterior făcându-i fotografia irepetabilă. Maşina este aceeaşi de când iese pe poarta fabricii şi până ajunge în faţa aparatului de fotografiat. Aici încep eu să mă simt provocat. Cum o fac să trăiască prin sine însăşi şi cum va deveni fotografia irepetabilă."

Ciprian Mihai

Pasiunea pentru a fotografia maşini a început dinainte de vârsta minimă pentru a avea carnet de conducere.

Prima dată a început cu fotografii la evenimente auto underground din Bucureştii anilor 2000. A urmat colaborarea cu www.voom.ro şi www.4tuning.ro şi afirmarea ca fotograf cu un stil unic. De-a lungul timpului a deţinut numai modele BMW, începând cu BMW Seria 3 a doua generaţie (E30), urmat de un BMW Seria 3 a patra generaţie (E46) şi acum un superb Seria 7 (E38). Începuturile lui Ciprian în lumea fotografiei sunt reflectate de pasiunea pentru pregătirea şi tuningul maşinilor pe care le deţine şi pentru proiectul "Low Society".

Acum, Ciprian a trecut dincolo de fotografia editorială şi face proiecte comerciale, fotografie publicitară pentru producători şi importatori auto în întreaga lume, bucurându-se de recunoaştere şi apreciere internaţională. Arta fotografică a lui Ciprian este definită şi de munca şi calitatea de postproducţie, dar şi de armonia culorilor şi luminii din fiecare cadru. Ciprian evoluează continuu şi explorează noi tehnici, cel mai recent îmbinând fotografia cu grafica 3D pentru a duce proiectele vizuale într-o nouă dimensiune.

→ Imaginea 1/6: Ciprian Mihai

"Fotografiile mele au ca elemente principale dinamica, lumina, dar şi locaţiile reale în compoziţii sau în cadre singulare. Toate acestea sunt detalii ce consider că mă ajută într-un procent mare pentru a evidenţia formele maşinii.

Poate să sune a reţetă simplă: adaugi lumină, controlez reflexiile, te joci cu culoare şi maşina de fum şi fotografia e gata. Este însă o tehnică pe care am format-o, am testat-o şi am învăţat-o în ultimii 10 ani, experimentând cu multe maşini spectaculoase. Reţeta este simplă, dar se referă la perseverenţă, la a investi în pasiunea ta, a fi deschis să munceşti şi să înveţi, an de an, pentru bucuria de a transmite ceva prin fotografiile tale. Sper că de această dată am reuşit să o fac într-un mod convingător."

Bogdan Paraschiv

Deşi are peste 20 de ani de experienţă ca fotograf profesionist, stilul lui Bogdan evoluează şi se transformă continuu şi este dovada efortului de a fi mereu tot mai bun. Pe pagina lui de Facebook poţi găsi mereu share-uite fotografii ale unor mari fotografi, semnul căutărilor continue.

Este renumit pentru rapiditatea cu care reuşeşte să realizeze şedinţele foto, fără să facă rabat de la calitate. Aşa au fost realizate, sub presiunea apăsătoare a timpului, proiecte legendare, aşa cum a fost şedinţa foto cu trei modele BMW emblematice - BMW 328, BMW Z8 şi BMW 507. În numai câteva ore, Bogdan avea un set complet şi valoros de fotografii, care includea cadre dinamice, exterior, interior şi detalii. Apoi, fotografiile au fost baza mai multor articole în revistele RacingWheels şi 4x4Wheels.

→ Imaginea 1/6: Bogdan Paraschiv

Stilul lui Bogdan este definit de suprafeţe puternic conturate şi de culori contrastante, de linii puternic definite. În acelaşi timp, lumina joacă un rol important, umple de culoare liniile pe care le trasează camera lui Bogdan.

"M-am apucat de fotografie la 20 ani, în 1997. Pentru prima dată am fost plătit pentru o fotografie doi ani mai târziu, lucrând în presă, pentru un cotidian. Atunci m-am putut considera fotograf profesionist. După alţi patru ani am fost cooptat într-o agenţie foto axată pe domeniul automotive, Freelancer. Au urmat câteva campionate de raliuri, saloane auto şi colaborările cu revistele de profil.

În prezent, pe lângă zona auto, fotografiez cu plăcere peisaje şi sport. Am avut şansa să mă aflu pe câteva platouri de filmare şi cred că este o experienţă fantastică să fii fotograf de set. Sper să se repete cât mai des. Intenţionez să abordez fotografia de arhitectură, care cred că, odată aprofundată, îmi poate oferi satisfacţii mari.

Photocamp-ul organizat de BMW România s-a dovedit o idee excelentă, mă bucur de invitaţie. Iniţiativa face parte, de altfel, din şirul de experienţe ieşite din tipare pe care BMW România le organizează de ani buni.

Dincolo de experienţa din postura de şofer, camp-ul mi-a dat ocazia să fac ce-mi place cel mai mult - fotografii cu maşini. Am reuşit să mă mai vad cu colegii de breaslă, lucru rar în ultima vreme. A fost o reală plăcere."

Dragoş Savu

Dragoş trebuia să continue tradiţia familiei şi să fie profesor de matematică. A ales însă să se exprime prin imagini. Pasionat de munte şi drumeţii montane, a început cu fotografia de peisaje. De aici a venit şi prima fotografie publicată - era în 2001, pentru revista "Munţii Carpaţi". Apoi a răspuns la un anunţ misterios în ziar: "Dacă ai ceva minte, o trusă foto şi eşti pasionat de maşini, vino să vorbim". Aşa începea colaborarea cu Dan Beşliu şi Freelancer şi trecerea de la fotografia de peisaj la dinamica lume a motorsportului. "Aici am avut destul timp să învăț că o imagine bunicică făcută la timp e deseori mai fericită decât fotografia perfectă care a ratat publicarea."

Dragoş construieşte fotografia "în aparat" şi lasă puţin pe seama postproducţiei. Fotografia lui se remarcă prin detalii şi încadrări surprinzătoare, foarte expresive. Una din expresiile cele mai interesante a acestei abordări este colaborarea cu Retromobil Club România pentru diferite evenimente, inclusiv renumitul "Concurs de Eleganţă de la Sinaia", de unde Dragoş extrage fotografii pline de poveste cu arome istorice.

→ Imaginea 1/6: Dragoş Savu

Cu un portofoliu mare de colaborări, Dragoş a semnat ani buni şi pentru două dintre publicaţiile auto cele mai spectaculoase vizual din România - TopGear şi Supercar. Ultima avea să îi ofere şi bucuria primei fotografii publicate pe copertă - un cadru dinamic cu legendara Honda NSX, tras pe film.

"După diplomă, sunt matematician. După suflet, sunt fotograf. Am adunat 18 ani de fotografie de maşini, de sport, de presă, de stoc, de aventură şi de plăcere. Câteva dintre peisajele şi portretele mele au călătorit şi au fost premiate în saloane de artă fotografică din Austria, Germania, Spania şi România."

Pentru Dragoş, fotografia este la fel de surprinzătoare ca instantaneele expresive pe care el le realizează. Trebuie doar să ai deschidere să o descoperi, aşa cum povesteşte despre experienţele de la raliuri: "Pentru unii, acest domeniu poate părea plictisitor: iei maşina, o aşezi bine în cadru, îi pui sau nu lumini şi o pozezi. Pentru alţii, printre care mă număr, este creativ şi provocator. Pentru un tip comod, sunt multe dezavantaje. Trebuie să lucrezi cu uşurinţă şi la -20 grade, şi la +40, să plăteşti amenzi pentru blocarea traficului, să convingi diverşi oameni să te lase să fotografiezi în anumite locaţii. Dar de multe ori mi s-a întâmplat ca prin satele prin care treceau probele de raliu să fiu invitat de săteni la masă sau să mi se ofere produse tradiţionale."