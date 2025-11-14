Zi istorică la Otopeni: recorduri spulberate pe bandă rulantă în debutul Naționalelor

Campionatele Naționale în bazin scurt au început în forță, joi, la Otopeni. Prima sesiune serioasă a competiției a adus un val de recorduri și confirmări ale valorii unei noi generații de înotători români care nu doar promite, ci și livrează.

Competiția a fost deschisă de proba de 200 m liber, unde Eric Andrieș, de la CSM Constanța, și-a apărat titlul cucerit în 2024. A făcut-o convingător, cu 1:44.73, lăsându-i în urmă pe Robert Badea (1:46.40) și Mihai Gergely (1:47.77).

„Titlul acesta înseamnă foarte mult, mai ales că vine și după un sezon greu, cu îmbolnăviri, cu niște probleme mentale, dar mă bucur că am reușit să le depășesc... Am muncit mult cu psihologul și prin meditație am reușit să trec peste ele.

Mi-am făcut baremul de Campionate Europene în bazin scurt… Îmi place mai mult bazinul de 25 de metri pentru că așa mă antrenez… evoluția din acest an mi-a dat un plus de încredere”, a spus Eric Andrieș, după victorie.

Denis Popescu, record național la 100 m fluture

Cel mai spectaculos moment al zilei i-a aparținut lui Denis Popescu, care a detonat recordul național de seniori la 100 m fluture. A oprit timpul la 50.97, coborând sub vechea bornă a lui Daniel Martin (51.06, din 2019). Popescu i-a devansat pe Vlad Mihalache (51.09) și Mihnea Pop (52.86).

„Bazinul de 25 este cu totul altă joacă decât acela de 50 și ai nevoie de vlagă pentru a înota pe sub apă… vreau să-mi fac baremul la cât mai multe probe pentru întrecerea europeană”, a spus Denis Popescu.

Volontir, explozie la 50 m bras și primul titlu de seniori

Un alt moment major a venit de la Danis Volontir, doar 18 ani, care a reușit să șteargă un record vechi de 15 ani. Timpul său, 27.11, a coborât sub marca lui Dragoș Agache (27.39, 2009).

„E un nou început, e primul meu titlu național la seniori… Visul meu e să devin primul campion olimpic la 50 m bras și, de ce nu, să fiu primul înotător care face dubla 50-100 bras”, a spus Danis Volontir.

La feminin, Daria Asaftei, 16 ani, a doborât recordul național la 50 m bras: 30.93. În proba de 400 m mixt, Darius Coman a reușit 4:05.03, timp de record național, depășind performanța lui Robert Badea.

Aissia Prisecariu, surpriza zilei

Specialistă în spate, dar în căutare de provocări, Aissia Prisecariu (CSM Constanța) a câștigat surprinzător finala A la 100 m fluture, cu 1:00.25.

„A fost o provocare pentru mine… este prima dată când înot fluture la Campionatele Naționale… Nu știu dacă voi face și pe viitor fluture, dar după acest rezultat, poate mă reprofilez”, a spus Aissia Prisecariu.