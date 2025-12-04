search
Zi încărcată de emoții la Liverpool: mesaj emoționant pentru Diogo Jota, în ziua în care ar fi împlinit 29 de ani

0
0
Publicat:

Astăzi, 4 decembrie, Liverpool a adus un omagiu emoționant lui Diogo Jota, fotbalistul portughez care ar fi împlinit 29 de ani.

Diogo Jota ar fi împlinit astăzi 29 de ani.
Diogo Jota a murit în urma unui accident rutier | FOTO Profimedia

Pe 3 iulie, lumea fotbalului internațional a fost zguduită de vestea tragică a morții lui Diogo Jota și a fratelui său, Andre Silva, tot fotbalist, în urma unui accident rutier care i-a curmat viața prea devreme.

Clubul englez, unde Jota a evoluat ultima dată, a transmis un mesaj emoționant pentru a comemora ziua de naștere a celui care rămâne în inimile fanilor și ale comunității fotbalistice internaționale.

Astăzi, ca în fiecare zi, ne amintim de Diogo Jota, în ziua în care ar fi împlinit 29 de ani. Toată dragostea, gândurile și rugăciunile noastre continuă să fie alături de soția lui, Rute, copiii, părinții, toată familia și toți prietenii lui, precum și de cei ai fratelui său, Andre.

Pentru totdeauna în inimile noastre, pentru totdeauna numărul nostru 20”, a scris clubul din Merseyside.

Liverpool comemorează viața și cariera lui Diogo Jota cu un colaj emoționant

Liverpool a transmis un mesaj în semn de omagiu pentru regretatul fotbalist. Postarea publicată pe internet este însoțită de un colaj care îl arată pe Diogo Jota ridicând trofeul Premier League, cucerit în primăvara acestui an, simbol al impactului său imens la Liverpool.

Diogo Jota a murit ]n urma unui accident rutier
Diogo Jota a fost comemorat de clubul Liverpool | FOTO Facebook Liverpool

Diogo Jota a evoluat pentru Liverpool din 2020, după ce și-a început cariera la Pacos Ferreira, trecând apoi pe la Atletico Madrid, FC Porto și Wolves. Internațional portughez cu 49 de selecții și 14 goluri pentru echipa națională, Jota a lăsat o amprentă puternică în fotbalul european.

Pentru Liverpool, a înscris 65 de goluri, demonstrându-și clasa și devenind rapid unul dintre jucătorii emblematici ai echipei.

