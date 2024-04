Xavi strigă „hoții“ după Real Madrid – Barcelona: discurs incendiar după un El Clasico exploziv

Xavi Hernandez (44 de ani) e o figură emblematică a fotbalului cu apucături românești! Pentru că, având rezultate sub nivelul așteptărilor la Barcelona, antrenorul formației catalane a început să dea vina pe arbitraj, după fiecare meci, pentru a-și ascunde neputința.

La mijlocul săptămânii trecute, Xavi s-a luat de arbitrajul lui Istvan Kovacs, unul stelar, în Barcelona – PSG (1-4). Acel meci a aruncat gruparea blau-grana în afara Ligii Campionilor, după returul sferturilor. Duminică, Xavi a compromis șansele la câștigarea titlului, pierzând și derby-ul cu Real Madrid, în deplasare, scor 2-3. Și, de această dată, antrenorul de 44 de ani s-a „ascuns“ după centralul El Clasico. Care a fost spaniolul César Soto (43 de ani).

Drama lui Xavi e că, atât în cazul lui Istvan Kovacs în Liga Campionilor, cât și în ceea ce îl privește pe César Soto după El Clasico, discursul său e plin de acuze și reproșuri nejustificate. Kovacs a avut o prestație solidă, la fel și Soto. Iar golul nevalidat al Barcelonei, duminică în El Clasico, s-a dovedit a fi o decizie corectă, după toate analizele video. Cu toate astea, Xavi, care va părăsi Barcelona la finalul sezonului, a strigat „hoții“, lăsând o impresie destul de neplăcută în rândul celor care l-au urmărit.

Ce a declarat Xavi după Real Madrid – Barcelona?

*Am jucat mai bine decât Real, dar am pierdut. Înaintea meciului, am spus că îmi doresc ca arbitrul să treacă neobservat în acest meci, luând numai decizii corecte. Din păcate, nu s-a întâmplat așa. Sunt foarte dezamăgit. Am un sentiment puternic de nedreptate. Nu pot să mint.

*Sunt mândru de echipa mea! Am încercat. Am fost buni, dar unele greșeli ne-au costat victoria. În mod normal, la cum s-a jucat, ar fi trebuit să câștigăm. Am creat mai multe șanse de gol și ne-am apărat mai bine. Noi am controlat meciul.

*Trebuie să digerăm acest rezultat și să ne gândim acum la următorul meci, cel cu Valencia. Mai sunt șase etape și obiectivul e să terminăm pe locul 2, ca să fim în Supercupa Spaniei, sezonul viitor. La Liga are 38 de etape, însă trebuie să felicităm Real Madrid de pe acum pentru câștigarea titlului. Ei au pierdut un singur meci în tot acest sezon. Și lupta pentru titlu e practic încheiată acum.

La Liga, podium, etapa a 32-a

1. Real Madrid 81 de puncte

2. Barcelona 70 de puncte

3. Girona 68 de puncte