După ce l-a distrus pe Istvan Kovacs, Xavi își pune cenușă-n cap. Noi declarații ale antrenorului Barcelonei

Barcelona a fost învinsă marți de PSG, scor 4-1, fiind eliminată din sferturile Champions League cu scorul general de 6-4, și a pus tunurile pe arbitrul Istvan Kovacs. Românul l-a eliminat pe Araujo în minutul 29 pentru un fault din postura de ultim apărător, iar apoi pe Xavi, în minutul 54, din cauza faptului că antrenorul spaniol i-a adresat cuvinte grele.

La finalul partidei, Xavi a răbufnit la adresa lui Istvan Kovacs: "Suntem supărați. Unsprezece contra unsprezece am fost bine organizați. Pentru mine este prea mult să dai un cartonaș roșu pentru Araujo. Am rămas în zece oameni și din acel moment a fost un alt joc.

Am avut ocazii clare, dar am fost mereu în inferioritate, pentru că în zece oameni este foarte dificil. Este păcat ca munca unui sezon să se termine din cauza unei decizii de arbitraj. Mi-ar fi plăcut să jucăm unsprezece împotriva unsprezece în fiecare minut. Eliminare a fost inutilă. I-am spus arbitrului că a fost foarte rău, că a fost un dezastru. A 'ucis' meciul. Nu-mi place să vorbesc despre arbitri, dar trebuie să o spunem, nu putem să tăcem!”, a spus atunci Xavi, citat de Marca

Diseară joacă împotriva lui Real Madrid

Acum, antrenorul a revenit cu noi declarații prin care își pune cenușă în cap și acceptă că înfrângerea a fost cauzată de propriile slăbiciuni, nu de deciziile lui Istvan Kovacs. ”Am fost frustrat, ar fi trebuit să mă controlez mai bine. A fost multă tensiune. Nu am minimizat erorile și acest lucru ne-a afectat. Situația a fost favorabilă lor și am pierdut. Nu am fost destul de buni. Am făcut greșeli cu toții. Trebuie să ne facem autocritica. Ne vom întoarce în Liga Campionilor și vom concura din nou”, a declarat Xavi, conform Mundo Deportivo.

Pentru Barcelona urmează partida cu Real Madrid din LaLiga, în acastă seară, de la ora 22.00. La finalul sezonului, Xavi va părăsi banca tehnică a catanilor.