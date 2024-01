Xavi și-a anunțat oficial plecarea de la Barcelona, după 3-5 cu Villarreal. „E o decizie de bun-simț”

Barcelona a fost învinsă acasă de Villarreal, scor 3-5, după un meci cu desfășurare de thriller. Oaspeții au avut 2-0, catalanii au trecut în avantaj, 3-2, pentru ca ”Submarinul galben” să dea lovitura pe final, marcând de trei ori, în minutele 84, 90+9 și 90+12.

Imediat după partidă, antrenorul Xavi a anunțat că va pregăti echipa doar până la finalul sezonului: „Vreau să vă anunț că nu voi mai continua ca antrenor al Barcelonei și după data de 30 iunie. Clubul are nevoie de o schimbare”. După eșecul cu Villarreal, Barcelona a rămas la 10 puncte în spatele liderului Real Madrid. În urmă cu 3 zile, catalanii au părăsit și Cupa Regelui Spaniei, eliminați de Athletic Bilbao. Singurul obiectiv rămas în actuala stagiune este Liga Campionilor, unde are o dublă de foc în ”optimi” cu campioana Italiei, Napoli.

Xavi a explicat situația într-o conferință de presă-maraton. ”Am luat decizia în urmă cu câteva zile. Cred că e momentul oportun. Ca suporter al clubului, asta simt. Am gândit ca un suporter! Cred că e o decizie de bun-simț. Am pus clubul deasupra mea. Sper ca asta să detensioneze situația. Eu mă simt responsabil pentru tot. Am făcut o treabă bună până acum, dar se termină la 30 iunie.

Nu se răzgândește nici dacă ia Liga Campionilor

Îi mulțumesc domnului președinte pentru încrederea acordată. Este cel mai bun, trebuie să îi acordăm încredere. Ne-am întâlnit, am avut o discuție firească. E timpul pentru o schimbare! M-am gândit la toți cei din club. Nimeni nu merită să fie în situația asta. M-am gândit la soția mea, la fratele meu, la staff. Nu vreau să fiu o problemă pentru Barcelona. E ultimul lucru pe care mi l-aș dori! Soluția este să mă opresc”, a declarat Xavi Hernandez, care inițial anunțase că va părăsi clubul dacă nu va câștiga niciun trofeu.

Acum, antrenorul catalan transmite că nimic nu-l va face să se răzgândească: „Încă trebuie să luptăm în LaLiga. Sper să câștigăm și Liga Campionilor. Dar nici asta nu mă va face să mă răzgândesc. Încă nu le-am spus jucătorilor. Mâine voi discuta cu ei. Astăzi i-am văzut triști. Nu merită să treacă prin așa ceva. E multă calitate umană în vestiar”.