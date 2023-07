Wimbledon 2023. Novak Djokovici, dezamăgit de fani. Ce i-a spus soției când credea că nu-l aude nimeni

Novak Djokovici s-a declarat dezamăgit, într-o discuție pe care credea că o poartă doar cu soția sa, Jelena, de atmosfera de pe Centre Court, din partida cu Jordan Thompson. Sârbul i-a mărturisit consoartei că s-a simțit provocat de o parte a spectatorilor aflați în tribune.

Aflat pe poziția 2 mondială, Nole luptă la Wimbledon pentru revenirea în fruntea clasamentului ATP, dar și pentru a egala recordul de 8 victorii la All England Club al lui Roger Federer. Sârbul a pornit perfect pe iarba londoneză, câștigând cu Cachin, pentru ca ieri să se impună cu 6-3, 7-6, 7-5 în fața lui Jordan Thompson.

Fanii din tribune au fost de partea australianului, care a reușit să se ridice în multe momente la nivelul adversarului său legendar. Mulți dintre suporteri au sperat la victorie-minune a lui Thompson sau măcar la o partidă întinsă pe mai multe seturi, mai ales că spectacolul a fost captivant.

Novak Djokovici a fost deranjat de faptul că australianul a avut parte de susținere și a mărturisit, chiar dacă nu în public, că a fost o povocare la adresa sa. La finalul partidei, Nole a fost așteptat la vestiar de cei doi copii ai săi, Stefan și Tara, dar și de soția Jelena.

Microfoanele de fond au surprins reacția a sârbului referitoare la comportamentul publicului, în discuția cu consoarta sa. "E incredibil cum mă provoacă (n.r. publicul). Ei nu au înțeles că astfel de lucruri mă fac și mai puternic", i-a spus Djokovici soției sale.

În luptă cu recordurile

Novak are șansa să devină al doilea om din istorie, după Roger Federer, care are 8 titluri în palmares la Wimbledon. Sârbul este a stabilit deja noi recorduri pe iarba londoneză, unde nu a mai pierdut din 2017, de peste 1.200 de zile. El a ajuns la 350 de victorii în turneele de Grand Slam, fiind depășit doar de Federer și de Serena Williams, cu 369, respectiv 367.

În plus, Djokovici are 30 de victorii consecutive la Wimbledon și 41 de partide la rând fără înfrângere disputate pe terenul central de la Wimbledon. Pe principala arenă de la All England Club, Nole nu a mai pierdut din 2013, de când Andy Murray câștiga finala cu scor 6-4, 7-5, 6-4.