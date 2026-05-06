Vorbește omul care trage sforile să ducă Italia la Mondialul de fotbal: „Am doi șefi, Donald Trump și Marco Rubio”

Paolo Zampolli este „arma” Italiei pentru ca naționala să participe la Campionatul Mondial de fotbal care începe luna viitoare, deși ce Squadra Azzurra nu a obținut accesul pe teren, pierzând la penalty-uri barajul cu Bosnia.

Într-un interviu pentru publicația „Gazzetta dello Sport”, Zampolii, reprezentantul special al președintelui SUA, spune că nu este exlusă nici acum, în ceasul al 12-lea, participarea Italiei, ca beneficiară de wild card.

Omul lui Trump face presiuni asupra lui Gianni Infantino, șeful FIFA, pentru ca Italia să înlocuiască Iranul.

„Am doi șefi, Donald Trump și Marco Rubio. Ideea legată de sport a venit de la Secretarul de Stat, deoarece administrația Trump se bazează pe afaceri, afaceri și afaceri. Sportul este o cheie globală pentru deschiderea multor uși.

Cu sprijinul lui Trump, l-am contactat pe Infantino deoarece regulamentele FIFA au lacune în ceea ce privește înlocuirea unei echipe care nu se prezintă, iar dacă Iranul nu ar participa la Cupa Mondială, Italia - care a câștigat-o de patru ori și este cel mai bine clasată dintre echipele excluse - ar îndeplini cerințele corecte. Jocul este deschis. Esențial este să înțelegi ce au în minte iranienii, este foarte greu să ai încredere în ei”.

Italianul mai spune că are influență asupra lui Infantino: „Anul trecut, l-am convins să organizeze tragerea la sorți a Cupei Mondiale la Trump-Kennedy Center”.

Zampolli este fan Inter Milano și se bucură pentru succesul echipei lui Chivu în Italia.