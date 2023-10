Viitoarea Cristina Neagu. Handbalista de 18 ani prezentată într-un documentar al EHF: „Le-am spus tuturor că o voi depăși”

Handbalista Diana Lixăndroiu, jucătoarea naționalei U 19 care a hipnotizat publicul la Campionatul European de Handbal, este prezentată într-un documentar de 14 minute pe canalul oficial al Federației Europene de Handbal (EHF).

Diana Lixăndroiu este handbalista slătineană cu o evoluție impresionantă, pentru care și-a sacrificat însă, asemeni tuturor sportivilor de performanță, timpul liber, momentele petrecute cu familia, vacanțele. Diana, formată la școala de handbal slătineană și în prezent legitimată la Clubul Sportiv Municipal Slatina, a avut deja șansa să reprezinte România atât la junioare, cât și senioare. Povestea ei este redată într-un documentar de 14 minute pe canalul de Youtube al Federației Europene de Handbal (EHF).

EHF începe prezentarea sportivei care și-a propus s-o întreacă pe Cristina Neagu (sportiva desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii) amintind că în această vară „echipa națională feminină U 19 ani a României a pus capăt secetei de 16 ani de medalii la Campionatele Europene câștigând bronzul acasă”. O parte din acest rezultat i se datorează Dianei Lixăndroiu, care a înscris 51 goluri. Iar asta după ce la EHF EURO 2021, când Lixăndroiu a jucat pentru naționala U 17 a României, a înscris 42 goluri.

„Handbalul a devenit mai mult decât un sport pentru mine de când am auzit de Cristina Neagu”

Diana Lixăndroiu, sportiva care în această vară și-a serbat majoratul, a început handbalul în clasa a IV-a, după cum povestește mama sportivei în documentarul EHF. N-a fost chiar dragoste la prima vedere, ba mai mult, s-a plictisit repede și a abandonat sportul de echipă, încercând și alte sporturi. A făcut tenis de câmp și judo, pentru ca grație unei colege de școală să se întoarcă în sala de antrenamente auzind că „nu se mai fac joculețe” și e totul serios.

Diana Lixăndroiu a mărturisit că pentru ea este important să se ghideze după modele (își dorește, de altfel, ca la rândul ei să fie un model pentru tineri), iar Cristina Neagu, declarată de patru ori cea mai bună jucătoare a lumii, este acest model.

„Handbalul a devenit mai mult decât un sport pentru mine din momentul în care am auzit de Cristina Neagu. Cred că asta a fost în 2015, când a câștigat pentru a doua oară titlul de Jucătoarea Anului. De atunci, le-am spus tuturor că o voi depăși pe Cristina Neagu. Uitați-vă la mine că eu o să fiu mai bună decât ea!", spune Lixandroiu în documentarul video.

Cristina Neagu, a mai spus Diana, a ajutat-o enorm „la nivel individual”.

„Am avut șansa să vorbesc cu ea despre multe lucruri și am observat cum se comportă în preajma celorlalte fete. Toată lumea o respectă și are o personalitate grozavă. Știe cum să se comporte și cum să-și mențină nivelul de energie ridicat. Și știe, de asemenea, să unească echipa. Ori de câte ori Cristina este prin preajmă, toată lumea zâmbește, toată lumea vorbește. Îi pasă foarte mult de coeziunea grupului și sper că într-o zi o să ajung să fac aceleași lucruri pe care le face ea pentru naționala României”, a mai spus Diana.

Mama sportivei a vorbit la rândul său despre cât de greu îi este unui părinte să-și știe copilul mai tot timpul plecat, iar asta de la vârste mici, timpul petrecut împreună fiind extrem de scurt.

„Zilele de naștere ale Dianei nu le-am sărbătorit cam niciodată”, mărturisește mama Dianei, cu lacrimi în ochi. Vorbesc în schimb zilnic la telefon, convorbiri scurte, pentru că Diana are un program solicitant.

Videoclipul integral, în care Diana Lixandroiu, mama ei Elena Paraschiv, jurnalistul EHF Adrian Costeiu și coechipierul Dianei Alisia Boiciuc vorbesc despre viața și performanțele Dianei Lixandroiu este disponibil pe canalul YouTube EHF Home of Handbal.