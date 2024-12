Victor Pițurcă s-a întors în fotbalul românesc, după o pauză de 5 ani. Unde va lucra fostul selecționer

Victor Pițurcă a fost cooptat în conducerea clubului FC Voluntari, grupare care strânge o mulțime de oameni mai mult sau mai puțin controversați în speranța revenirii în prima ligă. Gigi Nețoiu este președinte al tuturor secțiilor de sport de la clubul din Voluntari, iar fostul selecționer urmează să fie director general.

Victor Pițurcă ar fi fost convins de Gigi Nețoiu să revină în fotbal, după 5 ani de pauză. Ultima dată, Piți a activat ca antrenor la Universitatea Craiova, în perioada septembrie 2019 - ianuarie 2020. În proiect a fost atras și fostul conducător al Oțelului Galați, Marius Stan, și e așteptat că vină și fostul arbitru Ion Crăciunescu.

Marius Stan a confirmat să s-a alăturat proiectului de la Voluntari: „A contat foarte mult şi revenirea lui Victor Piţurcă. Contează foarte mult şi ceea ce face finanţatorul. Fără bani nu poţi să duci la bun sfârşit niciun proiect. Gigi este un tip foarte ambiţios şi mă bazez pe asta. Are şi potenţial financiar. Sunt convins că va face. Deocamdată suntem împreună şi vreau să-l ajut. Sper să pot să ajut. A lipsit în ultimii ani, dar a acumulat şi el experienţă”, a declarat Marius Stan, pentru fanatik.ro.

Ion Crăciunescu așteaptă să vadă banii

Ion Crăciunescu spune că se mai gândește dacă se va alătura proiectului: „Sunt nişte discuţii, să vedem. Nu am stabilit multe lucruri şi nu aş putea să vorbesc pe ce va fi. Când va fi ceva concret şi sunt semnate actele, atunci pot să confirm. Am mai lucrat cu Victor Piţurcă, am mare încredere în el ca om şi conducător. Am jucat şi cu el. Ne cunoaştem foarte bine. Deocamdată, repet, sunt nişte discuţii şi asta este.

Totul va depinde de criteriul financiar. Ştiţi cum e la fotbal, se cer foarte mulţi bani. Totul va depinde de asta, deşi persoanele care sunt acolo au potenţial, au dorinţă. Eu am încredere în ei şi cred că vor vorbi faptele”, a declarat Ion Crăciunescu.