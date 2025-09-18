search
Venus Williams se mărită mâine cu italianul Andrea Preti. Serena le-a făcut „lipeala”: „Ai vrea să vorbim pe WhatsApp?”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Jucătoarea americană de tenis Venus Williams (45 de ani) și actorul italian Andrea Preti (37 de ani) au ales Ischia ca locație pentru nuntă. Ceremonia va avea loc mâine, 19 septembrie, într-un cadru unic. 

Andrea și Venus formează un cuplu de câteva luni
Andrea și Venus formează un cuplu de câteva luni

Pasiunea lui Venus pentru Ischia s-a născut în timpul unei șederi în Sant'Angelo, un sat pitoresc cu care a rezonat imediat. După ceremonie, invitații se vor muta la un restaurant proiectat de bucătarul-șef cu stele Michelin Nino Di Costanzo. Pentru această ocazie, întreaga locație va fi rezervată evenimentului, cu pază extinsă.

Lista participanților este ținută sub cheie, dar publicația Il Messaggero sugerează că vor fi prezente VIP-uri din lumea sportului și a divertismentului. Surorile Williams sunt deja pe insulă cu familiile lor și echipa lor de planificare a nunții.

Singura confirmare scursă până acum se referă la cina de bun-venit, care va avea loc la un restaurant rafinat de pe malul mării, accesibil doar cu barca, unde prietenii și familia se vor putea bucura de câteva preparate tradiționale napoletane.

Lui Andrea îi place să gătească

La sfârșitul lunii iulie, Venus Williams a confirmat public relația cu Andrea Preti, cu ocazia turneului de tenis Washington Open: „M-a încurajat să continui și este minunat să fiu aici. Nu m-a văzut niciodată jucând”. 

Un eveniment de modă din Milano a fost catalizatorul, unde cele doi s-au întâlnit pentru prima dată. Preti a povestit: „Ne-au prezentat, iar ea a început să-mi vorbească în italiană, foarte bine, apropo, și m-a prezentat familiei ei”. Apoi s-a dus să ia o băutură, iar Serena Williams a apărut cu un mesaj: „În timp ce eram la bar, Serena a venit la mine. Mi-a spus: «Cred că sora mea te place. Ai vrea să vorbim pe WhatsApp, noi trei, ca să ținem legătura?»”.

Din acel moment, soarta a făcut restul: „Am început să ne trimitem mesaje. Câteva săptămâni mai târziu, soarta a decretat că amândoi suntem la Londra. Suntem împreună de atunci”.

Într-un interviu, Preti s-a confesat: „Sunt de modă veche, îmi place să deschid ușile mașinilor, să ofer flori, toate lucrurile pe care m-a învățat mama”. Dar asul din mânecă pare a fi gătitul: „Venus adoră când gătesc pentru ea. Urmează o dietă fără gluten, potrivită pentru un sportiv. Îi plac foarte mult chiftelele mele în sos de roșii - să spunem doar că am cucerit-o cu acestea, lasagna, risotto cu ciuperci”, a glumit actorul.

