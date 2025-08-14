Venus Williams a devenit păpușă Barbie. Sportiva a primit wild card la US Open

Venus Williams, 45 de ani, devine o păpușă Barbie, în ajunul revenirii sale la US Open. Noua păpușă va face parte din colecția „Inspiring Women”, care celebrează drepturile egale ale femeilor în sport. Ea va purta uniforma pe care a purtat-o când a câștigat Wimbledon în 2007.

Venus Williams a inspirat crearea unei noi păpuși Barbie, parte a colecției „Inspiring Women” de la Mattel.

Costă 38 de dolari

Black Venus Barbie va purta echipamentul îmbrăcat de sportivă la Wimbledon 2007, când a câștigat al cincilea dintre cele șapte titluri de Grand Slam. Era prima dată când o femeie a primea premii în bani egale cu bărbații la un turneu de nivel major.

Păpușa, care are un preț de vânzare cu amănuntul recomandat de 38 de dolari, o va înfățișa pe Williams îmbrăcată complet în alb, cu un colier, o brățară, o rachetă și o minge de tenis cu pietre prețioase verzi.

Williams a lansat, de asemenea, o păpușă Barbie în mai 2024, ca parte a sărbătoririi a 65 de ani de la apariția păpușii.

„Wimbledon 2007 a fost un moment crucial în cariera mea, nu doar pentru că am câștigat, ci și pentru ceea ce se întâmpla în afara terenului”, a declarat Williams pentru USA Today.

„Primirea unor premii în bani echitabile nu a fost doar despre mine, ci și despre dorința de schimbare pentru toate femeile din sport. Să văd acel moment sărbătorit cu o păpușă Barbie este incredibil de special. Sper că inspiră fetele să vorbească, să creadă în ele însele și să știe că și ele au puterea de a schimba lumea sportului”.

A 24-a apariție la New York

Venus își va reveni la turneele de Grand Slam la vârsta de 45 de ani săptămâna viitoare la US Open, după ce a primit un wild card pe tabloul feminin de simplu. Va fi a 24-a sa apariție, prima din 2023 încoace. Ultima victorie datează din 2019, în prima rundă împotriva chinezoaicei Saisai Zheng.

„Întotdeauna mi-a plăcut să fiu creativă. Încă de când eram mică, coseam haine pentru păpușile mele”, își amintește Williams.

„Să-mi văd păpușă Barbie terminată a fost suprarealist: m-a făcut să realizez că reprezintă ceva mult mai mare. Este vorba despre a inspira fetele să viseze măreț și să depășească barierele”.