Procurorul CPI Karim Khan, cel care a obținut mandate de arestare pentru Benjamin Netanyahu şi Vladimir Putin, a fost demis

Karim Khan a fost demis din funcția de procuror al Curții Penale Internaționale (CPI), după un vot al statelor membre ale instanței. Decizia, luată vineri, 24 iulie, de Adunarea Statelor Părți la Statutul de la Roma, reprezintă un caz fără precedent în istoria Curții.

Potrivit unor surse diplomatice citate de Reuters, 82 dintre cele 125 de state membre au votat pentru îndepărtarea lui Karim Khan din funcție. Odată cu demiterea sa începe procedura pentru alegerea unui nou procuror-șef, însă numirea unui succesor este puțin probabil să aibă loc înainte de anul viitor.

Karim Khan, în vârstă de 56 de ani, a făcut subiectul unei anchete interne după ce o fostă subordonată l-a acuzat că a agresat-o sexual. Procurorul a negat acuzațiile, susținând că este nevinovat, însă, în mai 2025, s-a retras temporar din activitate, așteptând rezultatul verificărilor.

Ulterior, în iunie 2026, Biroul Adunării Statelor Părți, format din 21 de membri, a decis suspendarea sa și convocarea reuniunii speciale de vineri, 24 iulie, la sediul ONU din New York, pentru a decide soarta mandatului său.

Vă reamintim faptul că procurorul Karim Khan a devenit una dintre cele mai cunoscute și controversate figuri ale justiției internaționale, după ce, în 2024, el a cerut judecătorilor CPI mandate de arestare pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu și fostul ministru israelian al apărării Yoav Gallant, în cadrul anchetei privind presupuse crime de război în Fâșia Gaza.

Decizia sa a atras reacții dure din partea Israelului și a Statelor Unite.

Karim Khan intrase anterior în conflict și cu Rusia, după ce CPI a emis în 2023 un mandat de arestare pe numele președintelui Vladimir Putin, în legătură cu acuzații privind deportarea ilegală de copii ucraineni. Ca reacție, o instanță rusă l-a condamnat în contumacie pe procuror în 2025.

Demiterea lui Karim Khan nu schimbă însă situația mandatelor de arestare deja emise de CPI. Acestea rămân în vigoare, deoarece doar judecătorii Curții au autoritatea de a le retrage.