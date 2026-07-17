 Ursula von der Leyen a refuzat invitația la finala Cupei Mondiale. Ce lideri ai lumii vor fi prezenți | adevarul.ro
search
Vineri, 17 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Ursula von der Leyen a refuzat invitația la finala Cupei Mondiale. Ce lideri ai lumii vor fi prezenți

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, nu va participa la finala Cupei Mondiale de fotbal, programată duminică în Statele Unite, deși la meciul dintre Spania și Argentina vor fi prezenți mai mulți lideri politici de rang înalt.

Ziua a doua a congresului PPE la Romexpo, în București. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Șefa Executivului european a respins invitația la finala Cupei Mondiale de duminică, relatează Politico.

„Președinta a primit o invitație la finala Cupei Mondiale, dar, din motive ce țin de agendă, nu va merge”, a declarat, pentru sursa citată, Paula Pinho, purtătorul principal de cuvânt al Comisiei Europene.

Absența Ursulei von der Leyen este notabilă și în contextul în care evenimentul ar fi oferit o oportunitate pentru discuții informale cu Donald Trump.

Finala se va disputa în statul New Jersey și îi va aduce în tribune pe președintele american Donald Trump, premierul spaniol Pedro Sánchez și regele Felipe al VI-lea al Spaniei.

Potrivit Politico, și președintele Argentinei, Javier Milei, este așteptat să lipsească de la finală, preferând să urmărească meciul de acasă, din motive superstițioase.

Susținere pentru Spania înaintea finalei

Înaintea semifinalei dintre Franța și Spania, Ursula von der Leyen a publicat pe rețeaua X o fotografie în care ține o minge de fotbal și a transmis un mesaj de susținere pentru reprezentantele Europei.

„Oricine va câștiga în această seară, o echipă europeană puternică va fi în finală!”

Spania s-a impus cu 2-0 și și-a asigurat calificarea în ultimul act al competiției.

Agendă încărcată pentru șefa Comisiei Europene

În ultimele zile, Ursula von der Leyen a efectuat o vizită la Kiev, unde și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, și a participat la festivitățile organizate la Paris cu ocazia Zilei Naționale a Franței.

Luni, aceasta urmează să se întâlnească la Bruxelles cu fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, pentru discuții privind competitivitatea economiei europene.


Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată
digi24.ro
image
Proiectul noii legi a salarizării. Cât este cuantumul de referință, exemple de salarii la profesori și doctori | DOCUMENTE
stirileprotv.ro
image
După jaful național „Microbuzele școlare”, un alt program stârnește suspiciuni. Creșe noi, construite la suprapreț. Cea mai scumpă creșă, de 12 milioane de lei, a fost inaugurată de Ilie Bolojan la Oradea. Gândul prezintă analiza costurilor pe metrul pătrat pentru creșele din România
gandul.ro
image
Miruță retrage din funcție un comandant militar: „Lua unitatea la plăcerea și confortul său”
mediafax.ro
image
Scene incredibile la TV: Gabi Tamaș a reconstituit momentul în care a spart termopanul și a intrat într-un bloc din București: ”S-a băut în cantități industriale”
fanatik.ro
image
Radu Miruță a demis-o pe directoarea din Ministerul Transporturilor acuzată că ar fi avut un atelier privat de ciocolată chiar în Gara de Nord
libertatea.ro
image
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări
digi24.ro
image
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
gsp.ro
image
Controversă uriașă! FIFA a luat decizia, după ce englezii au cerut suspendarea jucătorilor Argentinei la finala Mondialului
digisport.ro
image
Sporuri mai mari pentru personalul medical. Cine poate primi până la 50% în plus la salariu
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Terasele de lux de pe litoral s-au extins ilegal și cu 1.000 de metri. Au 5 zile să facă demolările
observatornews.ro
image
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
cancan.ro
image
Greșeala unui pensionar, taxată de Casa de Pensii. De ce nu i-a luat în considerare 25 ani de Grupa a II-a?
newsweek.ro
image
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
prosport.ro
image
Facultățile care au cei mai puțini șomeri după absolvire. Domeniile în care absolvenții își găsesc cel mai repede un loc de muncă
playtech.ro
image
”Am simțit că tata a fost acolo, lângă noi”. Fiica lui Diego Maradona, în lacrimi după ce Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Fără milă! L-a caracterizat într-un SINGUR cuvânt pe Bellingham, după ce i-a pocnit soțul pe teren, la Anglia - Argentina
digisport.ro
image
Bulion de roșii preparat rapid, cu doar 5 minute de fierbere. Secretul este coacerea roșiilor la cuptor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Lovitură grea pentru Nicuşor Dan de la CCR. Decizia e DEFINITIVĂ!
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind suspendarea lui Nicușor Dan. Alegerile anticipate, o variantă
mediaflux.ro
image
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
gsp.ro
image
Manichiura clasică a anilor ’90 pe care Prințesa Diana o adora
actualitate.net
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Daniela Crudu, dezvăluiri despre nunta cu tatăl copiilor ei. Ce s-a întâmplat după ce a rămas însărcinată a doua oară
click.ro
image
Denise Rifai, înșelată de fostul iubit! Prezentatoarea a făcut dezvăluirea în direct: „De-aia n-a mai fost nimic după”
click.ro
image
Facultățile se reinventează. Specializările noi pe care mizează universitățile pentru admiterea din acest an
click.ro
FotoJet (81) jpg
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (fotografie de Melinda Sue Gordon / © Universal Studios)
Cine este Odiseu, eroul noului film epic al lui Christopher Nolan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A prezis viitorul altora, dar nu și pe al ei! Carmen Harra, obligată să plătească aproape 7 milioane de dolari
image
Daniela Crudu, dezvăluiri despre nunta cu tatăl copiilor ei. Ce s-a întâmplat după ce a rămas însărcinată a doua oară

OK! Magazine

image
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă

Click! Pentru femei

image
Ce înseamnă tranzitul Uranus sextil Neptun pentru zodia ta?

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul