Ursula von der Leyen a refuzat invitația la finala Cupei Mondiale. Ce lideri ai lumii vor fi prezenți

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, nu va participa la finala Cupei Mondiale de fotbal, programată duminică în Statele Unite, deși la meciul dintre Spania și Argentina vor fi prezenți mai mulți lideri politici de rang înalt.

Șefa Executivului european a respins invitația la finala Cupei Mondiale de duminică, relatează Politico.

„Președinta a primit o invitație la finala Cupei Mondiale, dar, din motive ce țin de agendă, nu va merge”, a declarat, pentru sursa citată, Paula Pinho, purtătorul principal de cuvânt al Comisiei Europene.

Absența Ursulei von der Leyen este notabilă și în contextul în care evenimentul ar fi oferit o oportunitate pentru discuții informale cu Donald Trump.

Finala se va disputa în statul New Jersey și îi va aduce în tribune pe președintele american Donald Trump, premierul spaniol Pedro Sánchez și regele Felipe al VI-lea al Spaniei.

Potrivit Politico, și președintele Argentinei, Javier Milei, este așteptat să lipsească de la finală, preferând să urmărească meciul de acasă, din motive superstițioase.

Susținere pentru Spania înaintea finalei

Înaintea semifinalei dintre Franța și Spania, Ursula von der Leyen a publicat pe rețeaua X o fotografie în care ține o minge de fotbal și a transmis un mesaj de susținere pentru reprezentantele Europei.

„Oricine va câștiga în această seară, o echipă europeană puternică va fi în finală!”

Spania s-a impus cu 2-0 și și-a asigurat calificarea în ultimul act al competiției.

Agendă încărcată pentru șefa Comisiei Europene

În ultimele zile, Ursula von der Leyen a efectuat o vizită la Kiev, unde și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, și a participat la festivitățile organizate la Paris cu ocazia Zilei Naționale a Franței.

Luni, aceasta urmează să se întâlnească la Bruxelles cu fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, pentru discuții privind competitivitatea economiei europene.



