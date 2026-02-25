Unirea Slobozia transferă dintr-o țară aflată în război. Atacantul a venit în afara perioadei de mercato

Unirea Slobozia, codașă în Superliga de fotbal, a parafat un nou transfer, chiar dacă perioada de mercato s-a încheiat la începutul lunii.

Ialomițenii l-au transferat pe atacantul ucrainean Denis Yanakov (27 de ani). Vârful din Ucraina, țară aflată în război cu Rusia din 24 februarie 2022, a semnat cu gruparea ialomițeană din postura de jucător liber de contract, după ce la începutul anului s-a despărțit de Epicentr. Jucătorii liberi de contract pot fi aduși în afara perioadei de transferuri.

„Bine ai venit, Denis Yanakov! Atacantul stânga, ucrainean, în vârstă de 27 de ani, se alătură echipei noastre din postura de jucător liber de contract.

Denis Yanakov a evoluat ultima oară pentru Episentr (Ucraina), unde a avut 7 apariții în actualul sezon. Totodată noul nostru jucător a avut selecții la naționala de juniori a Ucrainei", au scris cei de la Unirea Slobozia, pe Facebook.

Denis Yanakov este cotat la 200.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. El a mai evoluat la echipe precum Zorya Lugansk, Polissya sau Veres Rivne.

Cu două etape rămase din sezonul regular, trupa antrenată de Claudiu Niculescu este pe locul 14 în clasamentul din SuperLigă, cu 24 de puncte înregistrate. În ultimele două runde Unirea Slobozia se va duela cu Rapid (acasă) și FC Argeș (deplasare).