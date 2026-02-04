Unirea Slobozia s-a săturat să încaseze bătăi: l-a adus pe Claudiu Niculescu ca s-o salveze de retrogradare

Antrenorul Claudiu Niculescu (49 de ani) a revenit astăzi în Superliga de fotbal, preluând-o pe Unirea Slobozia. „Clau-gol” îl înlocuiește pe Andrei Prepeliță (40 de ani).

Niculescu a fost prezentat pe site-ul oficial al Unirii. El a antrenat până acum la Slatina, formație de ligă secundă, unde avea un proiect local.

În palmares, Niculescu are, ca antrenor, Cupa României și Supercupa României, ambele adjudecate cu FC Voluntari.

După 25 de etape, Unirea Slobozia are 21 de puncte, fiind pe locul 14. Echipa n-a câștigat niciun meci în 2026. Ultimul succes l-a avut pe 20 decembrie, 3-2 cu Metaloglobus, ultima clasată.