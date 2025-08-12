search
Marți, 12 August 2025
Un ucrainean face senzație pe circuitele de drift din România. Ultima victorie a venit pe Arena Națională

Pilotul ucrainean Roman Zelinsky a obținut a treia sa victorie din acest sezon al Campionatului Național de Drift după ce l-a învins în finala etapei de la Arena Națională din Capitală pe Gabi Imre jr, campionul absolut en-titre din RoDrift.

Peste 80 de piloți din șase țări s-au duelat într-unul dintre cele mai așteptate evenimente de automobilism sportiv ale anului, organizat în jurul Arenei Naționale din Capitală. Acesta a programat o competiție la toate cele 4 divizii din RoDrift: Kids, Street Open, Semi Pro și Pro.

În fața a peste 5.000 de spectatori care au rămas până la finalul zilei pentru a urmări battle-urile finale, ucraineanul Zelinsky, pe o Toyota de peste 750 de cai putere, l-a învins în duelul pentru locul 1 pe Gabi Imre jr. În finala mica, Natalia Iocsak a trecut de George Grecu și a completat podiumul.

După victoria de la București, Zelinsky devine marele favorit pentru a deveni primul ucrainean care câștigat titlul de campion în RoDrift. Acesta a strâns 410 puncte după primele patru etape, fiind urmat de Gabi Imre jr, cu 356 de puncte, în timp ce pe 3 se află Claudiu Adam, cu 268.

Finala Semi Pro de la Arena Națională a fost una 100% bulgară, unde victoria i-a revenit lui Iskren Iliev după un battle decisiv cu Boyan Marinov. În finala pentru locul 3, reprezentantul Moldovei, Efim Mazur, a trecut de Rareș Onciuleanu.

La Street Open a fost și finala sezonului, iar noul campion este Răzvan Poteică, acesta fiind urmat în clasamentul final chiar de fratele său Sergiu Poteică, în timp ce pe 3 este Mihai Cristu. La Kids a devenit campion național un puști de numai 10 ani, Alexis Stan, în timp ce pe 2 și 3 s-au clasat Alexei Manea, respectiv Victor Marin Tuchel.

Marea finală a sezonului 2025 va avea loc luna viitoare, pe 6-7 septembrie, la Ploiești.

