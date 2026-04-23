Mai puțină dependență de SUA, mai multă Europă în noua strategie militară a Germaniei. „Trebuie să fim capabili să ne apărăm”

Germania intenționează să=și reducă dependența de Statele Unite și să își consolideze rolul în Europa pentru a descuraja amenințarea tot mai mare din partea Rusiei, potrivit noii strategii militare prezentate miercuri de ministrul Apărării, Boris Pistorius.

Planul prevede o extindere în trei etape a efectivelor și capabilităților militare, cu obiectivul declarat de a transforma Bundeswehr în cea mai puternică forță convențională din Europa.

„Dezvoltăm Bundeswehr-ul în cea mai puternică armată convențională din Europa. Pe termen scurt ne creștem capacitatea de apărare și reziliența, pe termen mediu urmărim o creștere semnificativă a capabilităților, iar pe termen lung vom atinge superioritatea tehnologică”, a declarat Pistorius.

Deși documentul subliniază că Statele Unite rămân indispensabile pentru NATO, acesta notează că Washingtonul își orientează tot mai mult atenția către regiunea Indo-Pacifică. În acest context, Germania este așteptată să își asume un rol mai important în cadrul alianței, atât prin atingerea obiectivelor stabilite, cât și prin contribuția la apărarea continentului și susținerea operațiunilor aliate.

Strategia definește modul în care Germania ar urma să descurajeze amenințările în cadrul NATO și, dacă este necesar, să participe la apărarea militară. Documentul vine pe fondul deteriorării mediului de securitate, marcat de războiul Rusiei în Ucraina și de instabilitatea globală în creștere.

„Trebuie să fim capabili să ne apărăm”, a spus Pistorius, descriind schimbările drept o ruptură față de decenii de politici bazate pe ipoteze de pace. Strategia avertizează că Rusia creează condițiile pentru un posibil atac asupra statelor NATO.

Documentul reflectă o schimbare majoră în politica de apărare a Germaniei, începută după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022. Aceasta a inclus un fond special de 100 de miliarde de euro pentru armată, reforme bugetare, accelerarea achizițiilor militare și relansarea sistemului de serviciu militar pentru creșterea efectivelor.

Noua abordare prevede o consolidare etapizată a puterii militare până în următorul deceniu.

În prima etapă, până în 2029, accentul este pus pe creșterea rapidă a nivelului de pregătire și a capacității de susținere a operațiunilor.

A doua etapă, până în 2035, vizează extinderea coordonată a capabilităților în toate domeniile, în conformitate cu obiectivele NATO.

Etapa finală, până în 2039, urmărește transformarea Bundeswehr într-o forță militară avansată tehnologic, bazată pe inovație.

Schimbare de doctrină

Strategia marchează și o schimbare de doctrină, trecând de la structuri rigide bazate pe numărul de echipamente la o abordare flexibilă, concentrată pe efectele militare – de la lovituri la distanță lungă până la apărare aeriană și antirachetă.

Planul include, de asemenea, o extindere semnificativă a personalului, cu obiectivul de a ajunge la cel puțin 460.000 de militari activi și în rezervă, față de aproximativ 185.000 în prezent. Rezerva este văzută ca un element central al apărării naționale, în contextul rolului Germaniei ca hub logistic într-un eventual conflict european.

Întrebat dacă strategia ia în calcul o posibilă reducere a implicării SUA în Europa sub președinția lui Donald Trump, Pistorius nu a oferit detalii, dar a confirmat că astfel de scenarii sunt analizate.

Potrivit acestuia, NATO trebuie să devină „mai europeană” pentru a rămâne o alianță transatlantică solidă, în care responsabilitățile sunt împărțite echilibrat între Europa și Statele Unite.