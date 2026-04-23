Reorganizare amplă la ANAF: aproape jumătate dintre unitățile fiscale din orașe și comune ar urma să fie desființate

Șefii administrațiilor județene ale ANAF au propus, pe baza unor criterii stabilite de centrala Fiscului din București, desființarea a 76 de unități fiscale din orașe, municipii și comune, ceea ce reprezintă aproximativ 47% din total.

Dacă măsura va fi aplicată, în fiecare județ ar rămâne, în medie, doar două unități fiscale, ceea ce ar marca o restructurare semnificativă a rețelei teritoriale a instituției, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Președintele ANAF, Adrian Nica, ar fi solicitat chiar extinderea listei de unități propuse pentru desființare, în cadrul unui proces mai amplu de eficientizare a activității instituției. Planul vizează reducerea costurilor de funcționare, fără concedieri directe, în contextul în care ANAF se confruntă deja cu un ritm constant de pierdere de personal prin plecări și pensionări.

Unitățile vizate pentru închidere sunt, în majoritate, structuri mici, cu personal redus, amplasate în localități unde activitatea economică nu ar justifica menținerea lor.

Rețeaua actuală și amploarea restructurării

În prezent, ANAF funcționează cu 161 de unități fiscale la nivel național, dintre care 50 sunt municipale, 105 orășenești și 6 comunale.

Potrivit propunerilor analizate, 76 dintre acestea ar urma să fie desființate, respectiv 3 unități municipale, 67 orășenești și toate cele 6 unități comunale. Astfel, structurile fiscale din mediul rural ar dispărea complet din rețea.

Criterii de selecție și redistribuirea personalului

Decizia de desființare se bazează pe un set de 18 criterii stabilite la nivel central, dintre care cel mai important este costul colectării, inclusiv cheltuielile cu chiria sediilor și funcționarea efectivă a unităților.

În zonele unde vor fi închise structuri fiscale, angajații ar urma să fie redistribuiți în special către orașele reședință de județ sau către alte localități cu activitate economică mai ridicată din același județ.

Pentru anumite zone ale țării, unde accesibilitatea este dificilă, cum este cazul Deltei Dunării, ar putea fi luate în calcul soluții speciale, astfel încât serviciile fiscale să rămână accesibile contribuabililor.

Reorganizarea propusă face parte dintr-un proces mai amplu de eficientizare a administrației fiscale, însă amploarea măsurii indică o schimbare semnificativă a modului în care ANAF își organizează prezența la nivel local.