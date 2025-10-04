Un mare sportiv a spus adio celebrității. S-a retras la țară și nu mai apare în spațiul public: „Trăiesc fără televizor”

Igor Milanović, fost mare poloist și una dintre legendele acestui sport, a ales să lase în urmă viața agitată și să se mute la țară. Trăiește acum în satul Popović, la 40 de kilometri de Belgrad, unde duce o viață liniștită, fără televizor și departe de știrile negative.

După ce a plecat de la Olympiakos, în 2023, Milanović s-a retras complet din lumina reflectoarelor, conform sportal.blic.rs. Spune că la țară se simte mai aproape de Dumnezeu și că viața în natură îi aduce liniște și echilibru. A apărut recent la „Cupa Mondială a Prieteniei” din Ulcinj, una dintre puținele ocazii în care a mai fost văzut în public.

„Astăzi locuiesc la 40 de kilometri de Belgrad, în Kosmaj, satul Popović. Am un teren acolo, o casă veche de familie și una nouă, o saună, o piscină… Fac și medicină preventivă. M-am întors la sport, dar într-o formă diferită, concentrat pe sănătate. Baza este respirația, o practic de zece ani, mai întâi pe mine, iar acum și prin lucrul cu ceilalți!”, a declarat Milanović, pentru Sports Journal.

„Trăiesc fără televizor de mult timp!”

Milanović a dezvăluit faptul că nu avea televizor nici în perioada în care evolua la Mladost, grupare din Zagreb, la finalul anilor 1980. După zeci de ani, fostul sportiv a rămas cu aceleași convingeri benefice.

„Așa cum nu am avut unul în Zagreb, nici în Kosmaj nu am televizor. Trăiesc fără el de mult timp. Îmi place să mă uit la un film sau la transmisiunea unui eveniment sportiv, dar pot face asta pe laptop. Nu mă uit la știri, îmi face viața mai sănătoasă. Sunt mai aproape de Dumnezeu atunci când sunt fără acele informații!”, a mai spus Milanović.

Unul dintre cei mai buni jucători ai polo-ului pe apă mondial

Igor Milanović este recunoscut ca fiind unul dintre marii jucători ai polo-ului pe apă mondial. A debutat la Partizan și, pe parcursul carierei, a trecut pe la Mladost, Steaua Roșie, Roma, Budva Riviera și Catalunya.

După retragere, a ales banca tehnică. Între 2009 și 2014 a pregătit Partizan, apoi a antrenat cluburi de top: Steaua Roșie, Novi Belgrad, Pro Recco, Galatasaray și Olympiakos.

Palmaresul său cu naționala Iugoslaviei este impresionant: două titluri olimpice, două mondiale, dar și mai multe medalii europene, inclusiv una de aur.