search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un mare sportiv a spus adio celebrității. S-a retras la țară și nu mai apare în spațiul public: „Trăiesc fără televizor”

0
0
Publicat:

Igor Milanović, fost mare poloist și una dintre legendele acestui sport, a ales să lase în urmă viața agitată și să se mute la țară. Trăiește acum în satul Popović, la 40 de kilometri de Belgrad, unde duce o viață liniștită, fără televizor și departe de știrile negative.

Igor Milanovic, unul dintre legendarii poloiști ai tuturor timpurilor Foto/Profimedia
Igor Milanovic, unul dintre legendarii poloiști ai tuturor timpurilor Foto/Profimedia

După ce a plecat de la Olympiakos, în 2023, Milanović s-a retras complet din lumina reflectoarelor, conform sportal.blic.rs. Spune că la țară se simte mai aproape de Dumnezeu și că viața în natură îi aduce liniște și echilibru. A apărut recent la „Cupa Mondială a Prieteniei” din Ulcinj, una dintre puținele ocazii în care a mai fost văzut în public.

„Astăzi locuiesc la 40 de kilometri de Belgrad, în Kosmaj, satul Popović. Am un teren acolo, o casă veche de familie și una nouă, o saună, o piscină… Fac și medicină preventivă. M-am întors la sport, dar într-o formă diferită, concentrat pe sănătate. Baza este respirația, o practic de zece ani, mai întâi pe mine, iar acum și prin lucrul cu ceilalți!, a declarat Milanović, pentru Sports Journal.

„Trăiesc fără televizor de mult timp!”

Milanović a dezvăluit faptul că nu avea televizor nici în perioada în care evolua la Mladost, grupare din Zagreb, la finalul anilor 1980. După zeci de ani, fostul sportiv a rămas cu aceleași convingeri benefice.

„Așa cum nu am avut unul în Zagreb, nici în Kosmaj nu am televizor. Trăiesc fără el de mult timp. Îmi place să mă uit la un film sau la transmisiunea unui eveniment sportiv, dar pot face asta pe laptop. Nu mă uit la știri, îmi face viața mai sănătoasă. Sunt mai aproape de Dumnezeu atunci când sunt fără acele informații!”, a mai spus Milanović.

Unul dintre cei mai buni jucători ai polo-ului pe apă mondial

Igor Milanović este recunoscut ca fiind unul dintre marii jucători ai polo-ului pe apă mondial. A debutat la Partizan și, pe parcursul carierei, a trecut pe la Mladost, Steaua Roșie, Roma, Budva Riviera și Catalunya.

După retragere, a ales banca tehnică. Între 2009 și 2014 a pregătit Partizan, apoi a antrenat cluburi de top: Steaua Roșie, Novi Belgrad, Pro Recco, Galatasaray și Olympiakos.

Palmaresul său cu naționala Iugoslaviei este impresionant: două titluri olimpice, două mondiale, dar și mai multe medalii europene, inclusiv una de aur.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
digi24.ro
image
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
stirileprotv.ro
image
O badantă din Italia, s-a aruncat de la balcon chiar în fața carabinierilor. Nu se cunosc motivele acestui gest extrem
gandul.ro
image
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
mediafax.ro
image
Aflat în America, David Popovici a apărut alături de miliardarul român care a făcut furori în toată lumea și a dat vestea cea mare: „Nu în fiecare zi ai ocazia să…”
fanatik.ro
image
Adolescence de România. Detalii neştiute despre criminalul de 17 ani care vâna oameni cu cuțitul în Grădina Botanică. A devenit „un veritabil prădător feroce”, deşi „părinţii s-au implicat în educarea lui şi i-au oferit totul”, spun judecătorii
libertatea.ro
image
Modernizarea Armatei SUA și filosofia Silicon Valley. Dezvăluiri despre serviciile Palantir și Anduril, conduse de aliații lui Trump
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Cum l-au numit turcii pe Mihăilă, după ce a marcat cu o "rachetă" de la 55 de metri
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
România, lovită de ciclon care a adus ninsori şi vijelii. Reacţia unei turiste din Namibia
observatornews.ro
image
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați non-stop
playtech.ro
image
Ce prețuri are Ioana Tamaș la sala de pilates din Brașov. Câștigă mulți bani
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
ZERO! Dat afară din România, a pățit-o mai rău în altă țară
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Un cunoscut alpinist a murit, după ce a căzut în gol, în timpul unei transmisiuni live! Mii de fani au asistat la tragedie
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
O bancă importantă anunță că își suspendă serviciile. Clienții mai pot retrage bani doar până pe 9 octombrie
romaniatv.net
image
Ninsorile și vijeliile fac prăpăd în România. ANM anunță cum va fi vremea pe 4 și 5 octombrie
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
19406371 jpg
Ce zodii chinezești atrag dragostea și norocul pe 4 octombrie 2025
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială

Click! Pentru femei

image
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!