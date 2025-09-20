„Uită de jocuri și sport”. Sfat pentru copii de la Alexandr Wang, cel mai tânăr miliardar din lume

Alexandr Wang, care a devenit cel mai tânăr miliardar din lume la doar 24 de ani, conduce la 28 de ani unul dintre cele mai ambițioase proiecte de inteligență artificială din Silicon Valley. În primele 60 de zile la Meta, Wang a construit un laborator cu 100 de angajați, descris de el ca fiind „mai mic și mai dens în talente decât oricare dintre celelalte laboratoare”, notează fortune.com

Wang, cu perspectiva sa de ansamblu asupra industriei, are un sfat pentru copii, în special pentru cei din generația Alpha, care intră acum la gimnaziu: uitați de jocuri video, sport sau hobby-urile tradiționale de după școală.

„Dacă ai 13 ani, ar trebui să îți petreci tot timpul făcând vibe coding. Așa ar trebui să îți trăiești viața”, a spus el într-un podcast pentru TBPN (Technology Business Programming Network).

Wang a declarat că „literalmente tot codul pe care l-am scris în viața mea va fi înlocuit de ceea ce va fi produs de un model de AI”. Această realizare l-a făcut „radicalizat de codarea AI”, subliniind că timpul petrecut experimentând și dirijând instrumentele AI contează mai mult decât învățarea unui limbaj de programare. „Dacă se întâmplă să petreci 10.000 de ore jucându-te cu instrumentele și încercând să afli cum să le folosești mai bine decât alții, asta este un avantaj enorm”, a spus el.

Pentru Wang, adolescenții au un avantaj clar față de adulți: timp și libertate pentru a se cufunda în noile tehnologii. În trecut, tinerii antreprenori profitau de acest timp pentru a vinde adidași sau a administra servere Minecraft, dar acum accentul trebuie să fie pe programare. Wang compară momentul actual cu începutul revoluției calculatoarelor: „Bill Gates și Mark Zuckerberg au avut un avantaj imens pentru că au crescut jucându-se cu primele mașini. Acest moment se întâmplă chiar acum, iar cei care petrec cel mai mult timp cu ele vor avea un avantaj în economia viitorului”.

Laboratorul Meta condus de Wang este împărțit în trei departamente: cercetare, produs și infrastructură. Cercetarea dezvoltă modelele care „în cele din urmă vor fi superinteligente”, produsul le distribuie utilizatorilor platformelor Meta, iar infrastructura se concentrează pe „literalmente cele mai mari centre de date din lume”. Wang este entuziasmat și de hardware, în special de noii ochelari inteligenți Meta, care vor fuziona percepția digitală cu cogniția: „Se va simți literalmente ca o îmbunătățire cognitivă. Veți câștiga 100 de puncte IQ având superinteligența chiar lângă voi.”

Ce este vibe coding

Conceptul de „vibe coding” descrie un mod relaxat, creativ și intuitiv de a programa, din pasiune și curiozitate și presupune folosirea comenzilor în limbaj natural pentru a genera și itera cod. În loc să scrie o sintaxă complexă, utilizatorii își descriu intenția, iar AI produce prototipuri funcționale. Wang afirmă că aceasta nu este doar o metodă de productivitate, ci o necesitate culturală viitoare: „Rolul unui inginer este acum foarte diferit față de ceea ce era înainte. Ce contează nu este codul în sine, ci orele de dezvoltare a intuiției folosind AI.”

Exemplele de succes nu întârzie să apară: Sundar Pichai, CEO-ul Google, a dezvăluit că AI generează deja peste 30% din codul nou al companiei, iar Sebastian Siemiatkowski, CEO-ul Klarna, poate testa idei în 20 de minute, față de săptămâni întregi de muncă manuală. Wang îndeamnă generația Alpha să înceapă devreme și să investească timpul lor în codarea viitorului.