Marcel Pușcaș, atac fără precedent la FRF și Istvan Kovacs: „Delir orgasmic când împărțea cartonașele cu sârg și interes”

Președintele FC U Craiova, Marcel Pușcaș a atacat dur arbitrajul brigăzii conduse de Istvan Kovacs la meciul pierdut de olteni contra lui CFR Cluj, scor 0-1, în barajul pentru Conference League.

Oficialul grupării din Bănie a catalogat jocurile de culise drept unele scârboase și a arătat cu degetul către FRF, CCA și arbitrul întâlnirii CFR Cluj - FC U Craiova, Istvan Kovacs. ”Sunt mândru și mi-e scârbă. Așa cum am preconizat, brigada impusă fără noimă și logică de către FRF, cu un central domiciliat în Cluj și cu alți doi arbitrii federali obedienți de serviciu, a «rezolvat» un meci care TREBUIA REZOLVAT.

O mână spală pe alta

Dorința celor trei este să presteze mult în fotbalul internațional. Pentru asta trebuie să faci pe placul șefilor. La rândul lor și aceștia au interese și șefi. Sunt tot oameni care, din păcate, și-au schimbat scaunul funcției nu și mintea și caracterul. Așa se spală o mână pe alta.

Cei care observă, comentează și trag semnale de alarmă devin inevitabil indezirabili, dușmani ai fotbalului și ai decidenților. Trebuie să li se închidă gura”, a scris Marcel Pușcaș, pe Facebook.

Oficialul FC U Craiova a continuat în aceeași notă: ”Mă mir de acest infatuat pe nume Kovacs, (FIERARU- în lb română) cum mai poate da ochii cu lumea! Probabil este făcut din același aluat "de fără scrupule". Era parcă în extaz, in delir orgasmic (cum l-a descris un grup de spectatori) când împărțea cartonașele cu sârg și interes în a strica jocul și plăcerea spectatorilor și a telespectatorilor”.

Grupul de la Cluj, arătat du degetul

Marcel Pușcaș e convins că FRF a făcut jocuri de interese: ”Cine se-aseamănă, se-adună, nu-i așa? „Că poate domnii din dealul Fânațelor din Cluj, că poate domnii din guvern, și «grupul» de la Cluj, care se implică și-n alegeri, și-au dorit ca CFR să ajungă în Europa este posibil. Acest posibil a devenit, nu de azi, de ieri, și obligativitate în a se rezolva problema.

Ordinul se execută, doar de aia am fost impuși să conducem fotbalul! Vai, vai, ce greșeală am făcut în 2014! Este greșeala vieții mele. FRF și-a demonstrat forța și capacitatea de-a ignora tot ce mișcă în România, de la solicitări și semnale ale cluburilor, ale suporterilor, ale jucătorilor, antrenorilor și ale presei. Arma forte o reprezintă arbitrii. Da, FRF are forță, fotbalul românesc nu!”.