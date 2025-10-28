search
Marți, 28 Octombrie 2025
Ultima șansă de a intra în luptă. Turneul Național de Table 2025 bate la ușă

Publicat:

Prima ediție a Turneului Național de Table se apropie cu pași repezi, iar pasionații de joc și strategie nu pierd vremea. Din 512 locuri disponibile, mai sunt mai puțin de 80. Evenimentul va avea loc pe 29 și 30 noiembrie, la Sala Floreasca.

Prima ediție a Turneului Național de Table este tot mai aproape.
Turneul Național de Table București | FOTO iAMsport

Organizat de Bazar Sports, cu peste 20 de ani de experiență în evenimente, turneul își propune să aducă împreună jucători, spectatori și iubitori ai tablei. Competiția nu este doar despre câștig, ci și despre socializare, strategie și emoția unui joc autentic.

Turneul Național de Table 2025 nu este doar o competiție, este o experiență completă, care va aduce oamenii împreună, în spirit sportiv și fair-play”, au declarat organizatorii competiției.

Cum te înscrii

Procesul este rapid și simplu:

  1. Accesezi site-ul oficial: www.turneulnationaldetable.ro
  2. Completezi formularul online
  3. Ești redirecționat către Bilete.ro pentru plata taxei de 250 lei

În doar câteva click-uri, te asiguri un loc în prima ediție istorică a turneului.

Premii pe măsură

Miza este uriașă, iar premiile pe măsură:

  • Locul 1: o Dacia Logan nou-nouță
  • Locul 2: o excursie pentru două persoane la Istanbul
  • Locul 3: bere Amstel pentru un an și un set de terasă personalizat

Anunțul oficial al turneului a avut loc la IamSport, unde Florin Prunea s-a duelat într-un moment inedit cu Costin Ștucan și cu Vio și Costel. Aceste scene pot fi revăzute online pentru cei care vor să simtă atmosfera înainte de competiție.

Turneul Național de Table 2025 este mai mult decât o competiție: este o experiență socială și competitivă unică. Locurile se epuizează rapid, așa că nu mai sta pe gânduri și înscrie-te acum pentru a trăi emoția primei ediții!

Detalii și înscrieri: www.turneulnationaldetable.ro

Sport

