UEFA ne-a scăpat de huliganii scârboși: Comentatorii Prima TV au rostit un mare adevăr pe post

Atmosfera meciului România – Andorra a fost încântătoare, în absența huliganilor trimiși de forul european în fața televizorului. Toți cei prezenți pe stadion, începând cu comentatorii partidei și continuând cu crainciul arenei, au remarcat acest lucru.

„Ar fi bine să jucăm toate meciurile așa, cu copii în tribune“. Iată o remarcă a comentatorilor meciului România – Andorra, Costi Mocanu și Emil Grădinescu de la Prima TV, cu care foarte mulți oameni ar fi de acord.

Iar asta pentru că, duminică, atmosfera toxică creată, de obicei, de huliganii de la „Uniți sub tricolor“ și alte grupări extremise a lipsit. În schimb, naționala României a respirat parfumul unei seri superbe pe Arena Națională. Pentru că aici tribunele au fost populate de copii sub 14 ani. Ale căror manifestări energice, curate și pline de exuberanță au purtat naționala spre o victorie lejeră.

S-a mai întâmplat o dată așa, tot din pricina unei pedepse dictate de UEFA împotriva noastră. În octombrie 2019, 29.854 de susținători a avut echipa națională la meciul cu Norvegia (1-1) dintre care 27.000 au fost copii. Acum, asistența a fost ceva mai redusă, de „doar“ 21.732 de spectatori, însă s-a păstrat magia și curățenia din scandări pe tot parcursul întâlnirii. De aici, și textul emoționant publicat după miezul nopții de Adi Dobre, crainicul Arenei Naționale la confruntarea cu Andorra.

„Sunt crainicul echipei naționale, cu mici întreruperi, încă de pe vremea lui Mircea Sandu și a lui Victor Pițurcă. Nu am ținut socoteala meciurilor la care am fost prezent în calitate oficială. Nici măcar nu pot spune care a fost cel mai frumos sau cel mai greu meci la care am fost prezent. Au fost multe și de tot felul. La toate țin însă. Dar meciul din această seară de pe Arena Națională, cu peste 20.000 de copii în tribune, a fost unul special. Pentru prima oară în ultimii ani nu am auzit înjurături, nu am auzit huiduieli la adresa echipei naționale. Nimic din rutina meciurilor obișnuite. Seara asta a fost o lecție pentru noi, adulții, cei care de multe ori uităm să le predăm copiilor adevăratele lecții despre viață, uităm să le fim modele și idoli, dar, mai ales, uităm că am fost și noi ca ei. Copii, adică. Dacă spuneam mai devreme că niciun meci din cariera mea de crainic al echipei naționale nu mi-a rămas întipărit în minte cu adevărat, pentru că au fost multe, acum pot afirma cu mâna pe inimă că partida din această seară de pe Arena Națională a fost cea mai tare!“, sunt câteva fragmente din textul superb publicat de Adi Dobre.

„Un exemplu pentru adulți“

Și site-ul oficial al Federației Române de Fotbal, frf.ro, a venit cu un mesaj de mulțumire pentru cei mici și însoțitorii lor, insistând că aceștia au avut un comportament exemplar.

„A fost o seară minunată, în care fotbalul a demonstrat din nou că este un fenomen social, iar copiii au arătat că uneori pot fi un exemplu pentru adulți. A fost din nou seara lor pe cel mai mare stadion din țară, la fix 4 ani de la meciul România – Norvegia, 1-1, când tot galeria copiilor a populat tribunele celui mai mare stadion din țară. Copiii, prin puritatea lor și printr-un repertoriu decent de susținere a tricolorilor, au creat aseară un model pentru iubitorii fotbalului“, a notat frf.ro.

Revin și grobienii cu Elveția

Drama e că orice minune ține puțin. Așadar, la următorul meci al naționalei de acasă, cu Elveția pe Arena Națională, în tribune vor reapărea și huliganii detestabili, pe lângă adevărații suporteri ai naționalei de toate vârstele. De altfel, în ultimele ore, acești indivizi grobieni s-au și exprimat pe măsura nivelului lor în comentariile de pe adevarul.ro. În care au atacat faptul că publicația noastră a remarcat absența lor binevenită de la meciul România – Andorra. De cele mai multe ori se poate vedea că autorii unor postări cu limbaj de mahala sunt niște indivizi burtoși, cu ceafa groasă, tatuați până-n dinți. Nu degeaba oamenii cu bun simț au ajuns să vorbească, ironic, despre gruparea „Uniți sub etnobotanice“ pentru a descrie membri unor astfel de grupări.

Preliminarii Euro 2024, grupa I

Duminică

Elveția – Belarus 3-3

România – Andorra 4-0

Clasament

1. România 8 4 4 0 13-4 16

2. Elveția 7 4 3 0 20-8 15

3. Israel 6 3 2 1 7-7 11

4. Kosovo 7 1 4 2 8-8 7

5. Belarus 8 1 3 4 7-14 6

6. Andorra 8 0 2 6 3-17 2

*Primele două clasate vor merge la Euro 2024.

Programul grupei până la finalul campaniei

*15 noiembrie: Israel – Elveția

*18 noiembrie: Belarus – Andorra, Elveția – Kosovo, Israel – România

*21 noiembrie: România – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo - Belarus

*Meciul Kosovo – Israel urmează să fie reprogramat de UEFA.