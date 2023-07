Florin Talpan, „poftit“ la Tribunalul Militar: De ce colonelul e într-o situație fără ieșire

S-au stins, deocamdată, ecourile unui scandal de proporții, cel legat de închirierea Stadionului Steaua de către FCSB. Cu siguranță însă, subiectul va reveni în actualitate, fiindcă formația patronată de Gigi Becali a confirmat deja că a făcut o nouă cerere pentru a juca pe Ghencea, cu ocazia meciului cu CFR Cluj din etapa a 4-a a Superligii, în weekend-ul de 4-6 august.

Având în vedere această situație, dar și intervențiile virulente ale premierului Marcel Ciolacu, e clar că Florin Talpan, colonelul care a blocat tratativele CSA Steaua – FCSB, are o mare problemă. De fapt, după cum a explicat jurnalistul Costi Mocanu (Prima TV), de acum toți conducătorii CSA Steaua sunt într-o situație din care nu prea mai au cum să iasă bine.

„Intervenția premierului în cazul stadionului Steaua naște un caz interesant. Dacă am trăi într-o țară corectă, FCSB n-ar trebui să poată închiria stadionul la meciul cu CFR, prezentând aceleași garanții ca la jocul cu Dinamo. Asta ar arăta că cei de la Armată și-au făcut LEGAL treaba și că nici intervenția premierului nu poate trece peste lege. Dar în România <<a zis șeful>> este legea, Armata va da stadionul, or asta ne arată fie că au mințit cu Dinamo, caz în care Bichir, Talpan & comp trebuie să meargă la Tribunalul Militar, fie că acum încalcă procedura, dau stadionul fără respectarea tuturor condițiilor legale, caz în care Bichir, Talpan & comp trebuie sa mearga la Tribunalul Militar. Am presupus că cetațenii, militari fiind, se supun acestei instanțe“, a scris Costi Mocanu pe Facebook.

Balint, scârbit: „Atâta circ cât am văzut în ultimul timp...“

Spectacolul jenant creat de Clubul Sportiv al Armatei Steaua l-a scârbit până și pe Gabi Balint. Atenție: vorbim despre un om care e un susținător al CSA Steaua, dar până și el nu s-a putut abține din a spune lucrurilor pe nume, în cadrul intervenției sale, la Digi Sport, post unde e angajat în calitate de analist.

„Sunt supărat că nu mișcă nimic, nu ies să spună lucruri… Comunicarea e la pământ Atâta circ cât am văzut în ultimul timp… Urma să vină FCSB să aducă actele care au fost agreate, două hârtii lipseau. Era o asigurare și încă ceva. Nu poți să ceri o asigurare care nu poate fi obținută (n.r. – CSA Steaua a cerut o asigurare pentru gazon, care nu putea fi emisă de niciun broker din România), asta, da, așa e. Dar și cei de la FCSB s-au plâns încontinuu, că nu ne lasă, că nu știu ce… N-am zis că CSA a acționat corect, nu pot să evaluez eu clauzele alea. Probabil, s-au gândit că e un meci de mare risc, totuși venea Dinamo în Ghencea. Vor închiria stadionul la meciul cu CFR Cluj, vor scoate și clauza aia și gata“, a spus Balint.