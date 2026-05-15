Marea dorință a lui Gigi Becali este pe cale să se împlinească! S-a decis data la care va fi prezentat noul antrenor al campioanei

FCSB se pregătește să își aleagă noul antrenor după data de 21 mai, când se încheie perioada în care Lucian Filip poate conduce echipa ca interimar.

Mihai Stoica a explicat că principala dorință a lui Gigi Becali este revenirea lui Elias Charalambous, cel care a plecat de la echipă în luna martie. Conducerea clubului încă încearcă să îl convingă să accepte oferta și să se întoarcă pe banca tehnică.

„Îl va convinge!”

Dacă negocierile nu vor avea succes, oficialii de la FCSB spun că vor alege rapid o altă variantă pentru postul de antrenor principal.

„Gigi Becali va vorbi pe 21 mai cu Elias și îl va convinge pe Elias. Dacă nu, probabil va convinge pe altcineva. Eu aș fi vrut ca numirea să fie mult mai rapidă, dar nu a depins de mine. Antrenorul va fi doar pe bancă (n.r. în sensul că nu va lua decizii)!”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.