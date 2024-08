S-au îmbătat: UEFA a retras doi arbitri polonezi înainte de Dinamo Kiev – Rangers după un caz incredibil

Doi arbitri polonezi, delegaţi iniţial la partida Dinamo Kiev - Glasgow Rangers (1-1), din Liga Campionilor, au fost retraşi după ce Federaţia poloneză de fotbal (PZPN) a anunţat marţi că s-a deschis o anchetă împotriva lor pentru conduită inadecvată, scrie Reuters.

Bartosz Frankowski a fost numit arbitru video (VAR) pentru meciul de la Lublin (Polonia), din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, în timp ce compatriotul său Tomasz Musial urma să fie asistentul lui, dar au fost înlocuiţi de UEFA.

''Colegiul Arbitrilor din Federaţia poloneză de fotbal va efectua o analiză detaliată a situaţiei în legătură cu rapoartele privind comportamentul necorespunzător al celor doi arbitri din Ekstraklasa (liga poloneză) care trebuiau să oficieze la meciul de calificare în Liga Campionilor dintre Dinamo Kiev şi Rangers FC'', se arată într-un comunicat al PZPN, preluat de Agerpres.

Presa poloneză a relatat că oficialii au fost văzuţi cărând un semn rutier pe o stradă din Lublin şi, după ce poliţia le-a verificat nivelul de alcool, au fost duşi într-o cameră de relaxare la primele ore ale dimineţii de marţi.

Cei doi arbitri şi-au cerut scuze.

''Aş dori să-mi exprim regretul pentru evenimentele care au avut loc în noaptea de 5 spre 6 august. Îmi pare extrem de rău că v-am afectat încrederea cu un comportament iresponsabil. Aş dori să menţionez că în timpul incidentului nu am fost agresiv, am cooperat cu poliţiştii şi, în final, am fost amendat'', a spus Frankowski

Cei doi au fost înlocuiţi de alţi doi arbitri polonezi, Tomasz Kwiatkowski, respectiv Pawel Malec. Dinamo Kiev, din cauza războiului, a jucat meciul de acasă la Lublin.