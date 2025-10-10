Ucis de taur! Un celebru comentator sportiv a murit la 52 de ani, în cel mai tragic mod

Guillaume Di Grazia, cunoscut comentator Eurosport, a murit miercuri, la 52 de ani, după ce a fost lovit de un taur în sudul Franței. Incidentul s-a produs în timpul unui „abrivado”, festival tradițional în care taurii sunt conduși, de către oameni, prin străzile satelor.

Jurnalistul francez a fost transportat de urgență la spital, dar, din păcate, a decedat două zile mai târziu, la doar trei zile după ce împlinise 52 de ani, potrivit The Sun.

Compania TNT Sports, care a preluat Eurosport în această vară, a transmis un mesaj în memoria sa.

„Miercuri, am aflat cu tristețe de moartea accidentală a lui Guillaume Di Grazia, în vârstă de 52 de ani.

Membru al echipei editoriale Eurosport timp de 26 de ani, Guillaume a fost un jurnalist unic, vizionar și pasionat, care a lăsat o amprentă durabilă asupra istoriei canalului!”, se arată în mesajul celor de TNT Sports, postat pe site-ul oficial.



Și Geraldine Pons, directorul TNT Sports, a lăsat un mesaj de adio pentru Di Grazia.

„Entuziasmul, stilul și pasiunea lui în spatele microfonului au lăsat o impresie de neuitat asupra fanilor ciclismului, făcându-l uneori la fel de popular ca cicliștii de pe drumurile Turului Franței!”, conform sursei citate.

Guillaume Di Grazia a început colaborarea cu Eurosport în 1999, petrecând acolo 26 de ani până în vara lui 2025, când a demisionat. De-a lungul carierei, el a devenit una dintre vocile emblematice ale postului, fiind mai ales recunoscut pentru comentariile de la Turul Franței.