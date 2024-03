Turcii fac anunțul: Ianis Hagi a fost transferat definitiv la Galatasaray

Ianis Hagi își va încheia în vară aventura mai degrabă neconvingătoare la Deportivo Alaves. Însă turcii susțin că internaționalul român nu se va întoarce la Glasgow Rangers, ci va ajunge la Istanbul, după ce a fost cumpărat de Galatasaray.

”Tricolorul” de 25 de ani mai avea contract încă un sezon cu scoțienii, dar nici aceștia nu erau prea convinși că îl vor înapoi. Dovadă că l-au vândut, dacă e să ne luăm după presa de pe malurile Bosforului, care a anunțat astăzi că Ianis va juca la echipa la care tatăl său, Gică Hagi, a făcut istorie.

Publicația Aksam, citată de cotidianul Fotomac, scrie că este vorba despre un transfer definitiv care ar fi deja rezolvat de părți. Sursa citată notează că Ianis Hagi se va alătura sigur lotului lui Galatasaray în vară, foarte probabil după Euro 2024.

Interesant este că Ianis Hagi e născut chiar la Istanbul, astfel, dacă mutarea va fi confirmată oficial, el ar juca pentru prima dată în orașul în care a venit pe lume. ”Tricolorul” s-a născut în Turcia pentru că în acea perioadă Gică Hagi evolua chiar la Galatasaray.

Își vede visul cu ochii

În urmă cu mai mulți ani, Juniorul spunea că visul său e să evoluez la gruparea turcă: „Îmi doresc, într-adevăr. E un club pe care îl iubesc. Am crescut cu el, acolo m-am născut. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar sunt atașat de acest club. Din păcate, nu am învățat limba turcă. Aveam trei ani când am plecat de acolo, apoi am mai fost un an când a fost tata antrenor, dar nu am prins prea multe cuvinte", spunea Ianis Hagi, la DigiSport.