Ianis, sufocat de Hagi: cum un părinte, „orbit“ de subiectivism, a ajuns să facă țăndări imaginea băiatului său

Nu o dată s-a spus că, în România, la nivelul sportului juvenil, părinții le fac un mare rău celor mici. E suficient să te duci la un meci de juniori, indiferent că sportul practicat să numește fotbal, handbal sau baschet, ca să te convingi de acest lucru!

Agresivitatea verbală a unor părinți aflați pe margine, ba la adresa antrenorului, ba la adresa adversarilor, ba cu indicații transmise propriului copil, creează un mediu toxic. Iar asta pentru că părintele disperat și exasperat se ghidează după mentalitatea bolnăvicioasă, conform căreia trebuie să-și bage copilul în față, să-l promoveze. Cu orice preț! Și cum putem avea pretenția ca omul de rând să aibă o gândire sănătoasă, dacă însuși marele Gheorghe Hagi (59 de ani), un etalon al sportului românesc, o legendă vie a fotbalului, face fix același lucru cu băiatul său, Ianis? Nu de azi, de ieri, ci de ani buni!

Acum, după revenirea naționalei din Spania, managerul Farului a mai creat un caz „Ianis Hagi“. Încă unul! Pentru că a avut o intervenție la Digi Sport în care s-a plâns că băiatul său n-a fost titular, nici cu Irlanda de Nord (1-1), nici cu Columbia (2-3). Atenție: această ieșire a lui Hagi vine în condițiile în care fiul său nu e titular nici la echipa de club! În 2024, mijlocașul de 25 de ani a fost în lotul celor de la Alaves în 11 partide din campionatul spaniol. De șapte ori a rămas „lipit“ de bancă, iar în cele patru întâlniri în care a fost trimis pe teren a jucat doar câteva minute, după cum se poate vedea mai jos:

*3 februarie, Alaves – Barcelona (1-3) – 13 minute

*10 februarie, Alaves – Villarrreal (1-1) – 4 minute

*4 martie, Osasuna – Alaves (1-0) – 4 minute

*16 martie, Athletic Bilbao – Alaves (2-0) – 32 de minute

Realizările lui Ianis în aceste partide? Zero! La Alaves, el are zero goluri în campionat, dar a reușit o pasă decisivă, ce-i drept, acum cinci luni, pe 29 octombrie 2023, într-o înfrângere cu Atletico Madrid (1-2). Bilanțul său include și două goluri pentru Alaves, dar în Cupa Spaniei. Cu Deportivo Murcia, o formație din ligile regionale, într-o victorie cu 10-0.

Și totuși Hagi a insistat, în tirada sa de la Digi Sport, că nu contează că băiatul său nu e titular la Alaves. În viziunea sa, în amicalele din această lună s-a petrecut o nedreptate prin neincluderea lui Ianis în formula de start.

„Ianis a fost singurul care n-a jucat titular! Dacă sunt deranjat? Nu deranjat, ci surprins. Dintre jucătorii care au jucat mai puțin cu Irlanda de Nord doar el n-a fost titular cu Columbia. E o temă și asta, e de reflectat. Ce legătură are dacă joacă mai puțin la echipa de club? Mai puțin înseamnă ce s-a întâmplat în ultima lună. Atenție: asta după o accidentare care l-a ținut un an pe tușă, dar nu se ține cont de treaba asta“, și-a început Hagi atacul indirect la adresa selecționerului Edward Iordănescu (45 de ani).

Mai departe, Hagi s-a arătat indignat că s-a pus, la un moment dat, problema ca băiatul său să nu fie în lotul pentru Euro 2024, în condițiile în care prinde puține minute la Alaves, după ce Rangers l-a împrumutat în Spania pentru că nu mai intra în planurile antrenorului.

„Ianis era cel mai important jucător (n.r. – pentru echipa națională) în octombrie, noiembrie, decembrie. A fost decisiv, iar dintr-o dată se pune o întrebare (n.r. – despre convocarea lui)... nu știu ce sens avea. Ianis e decisiv la echipa națională, nu putem omite lucrul ăsta, chiar dacă în ultimele două luni joacă mai puțin. Chiar dacă unora nu le place, statistica o spune că, din 2021, Ianis și Man sunt jucătorii decisivi de la echipa națională. Dacă această întrebare (n.r. – despre includerea lui Ianis Hagi în lotul pentru Euro 2024) se pune la unul dintre jucătorii decisivi, păi vă dați seama ce trebuie să facem cu ceilalți? Dacă la cei mai buni se pune această întrebare, ce facem cu ceilalți? Ianis a intrat cu Irlanda de Nord și a sărit tot stadionul! La Madrid, cu Columbia, a intrat și tot stadionul a început să aplaude. Eu văd că e apreciat. E o mică parte care nu-l apreciază, dar eu zic că e un jucător apreciat“, a încheiat Hagi.

Imagine stricată de un tată subiectiv

Lăsând deoparte faptul că Gheorghe Hagi lasă de înțeles că ambianța stadionului și volumul aplauzelor ar trebui să fie printre criterii pentru alegerea titularilor echipei naționale, merită să luăm la puricat statistica la care, de asemenea, a făcut trimitere fostul mare internațional.

La acest capitol, Ianis are chiar cifre bune: 33 de selecții, 5 goluri și 4 pase de gol în 1.608 minute adunate la prima reprezentativă, începând din 2018. Problema e că cifre similare au și alți internaționali români, convocați acum pentru dubla cu Irlanda de Nord și Columbia. Vorbim despre jucători cam tot de profilul lui Ianis Hagi, după cum se poate vedea mai jos:

*Alexandru Cicâldău (26 de ani) – 36 de selecții, 4 goluri, 1 pasă de gol

*Valentin Mihăilă (24 de ani) – 19 selecții, 4 goluri

*Olimpiu Moruțan (24 de ani) – 15 selecții, 1 gol, 4 pase decisive

Pomenirea acestor date e necesară pentru că, deși au fost meciuri în care acești băieți ba n-au jucat, ba au fost lăsați în afara lotului, părinții lor n-au făcut niciodată turul televiziunilor, așa cum se întâmplă, periodic, cu Ianis Hagi și tatăl său. Iar această situație i-a făcut un mare deserviciu mjilocașului de la Alaves! Pentru că, în ciuda unui bilanț satisfăcător la echipa națională, care îi justifică prezența printre tricolori, Ianis s-a ales cu această imagine de „băiatu’ lu’ tata“. De jucător care e convocat pentru că țipă Gheorghe Hagi la televizor.

Istoricul unui caz demn de un complot planetar

Declarațiile lui Hagi de după amicalul cu Columbia sunt chiar blânde, pe lângă ce a făcut managerul Farului, de-a lungul anilor, în numele promovării fiului său. Practic, dacă ne uităm la episoadele de mai jos, ajungem la concluzia că, în viziunea lui Hagi, a existat un complot planetar împotriva lui Ianis.

*Aprilie 2015, după ce Ianis a cărat costumul selecționerului U17 - „Când a plecat Ianis cu U17 mi-a zis ceva de am rămas mască. În aeroport, domnul Kovacs (n.r. – Zoltan Kovacs, selecționerul U17 la vremea respectivă) l-a chemat şi i-a spus: «Ăsta e costumul, mi-l cari până în România». L-am întrebat cum de a acceptat aşa ceva şi a spus că aşa i-a zis Mister. Vă daţi seama la ce umilinţă a fost supus! Dacă voi credeţi că există mai mare umilinţă... Eu nu mi-am educat copilul nici măcar mie să-mi care costumul, servieta“.

*Septembrie 2016, după ce Ianis a ratat convocarea la națională - „Nu că e baiatul meu, dar nu mai pot să tac! Ianis n-a fost promovat nici până astăzi la naţională. Un fotbalist care a jucat 30 de meciuri în prima ligă la echipa care a marcat cele mai multe goluri (n.r. – Viitorul). Nu l-au promovat nici la U-19, nicăieri! Fiorentina l-a cumparat la 15 ani si jumătate şi el n-a fost promovat deloc! Voi credeţi că e normal? Hai, mă, lăsaţi glumele!“.

*Februarie 2018, după ce Viitorul l-a luat pe Ianis de la Fiorentina, unde nu juca - „Fiorentina nu i-a dat şanse să joace. El a dispărut un an şi jumătate de pe piaţă, n-a mai jucat. M-au mințit în față pe mine și pe Ianis. Un antrenor mare a spus că Ianis poate fi comparat cu Totti, apoi l-au amendat că a declarat că e dezamăgit că nu joacă. Directorul sportiv face și desface tot la Fiorentina. E mai rău decât în România pe vremea generalilor, când jucam la Steaua! I-ați dat reject lui Ianis. Nu l-ați băgat pentru că e român! Era român și trebuia să-l ascundeți (n.r. – trimitere la oficialii Fiorentinei). Nu mai poți să-l ascunzi acum, că de aia l-am cumpărat, să poată ieși, din nou, pe piață. Toți din Firenze voiau să-l vadă pe Ianis. Pantaleo (n.r. - Pantaleo Corvino, director sportiv Fiorentina), te salut din România, dar ai pierdut un mare jucător! Tot respectul pentrui Pioli (n.r. – Stefano Pioli, antrenorul Fiorentinei la vremea respectivă), dar să nu spună că Ianis e grăbit. Îi amintesc lui Pioli că Ianis a jucat în Divizia A 30 de meciuri, a fost căpitanul echipei noastre şi era în primii 100 jucători din lume. Dacă nu ştia, i-o zice Hagi din România“.

*Septembrie 2019, după ce selecționerul de atunci, Cosmin Contra, a jucat cu Alex Maxim decar în meciul cu Spania (1-2) și apoi cu Gicu Grozav în această postură, în partida cu Malta (1-0) în preliminariile Euro 2020. La Ianis Hagi a ajuns tricoul cu numărul 11 pe spate, în acele două partide - „Ianis s-a identificat cu numărul 10 la echipa de club. La România U21 a contribuit la cea mai mare performanță din ultimii ani (n.r. – semifinala atinsă de echipa pregătită de Mirel Rădoi). Cine a fost numărul 10 la Euro U21? (n.r. – Ianis Hagi a fost decarul tineretului). Dacă demolăm tot ce construim, atunci cade totul! Eu cred că nu e bine pentru fotbalul românesc. Vrem să ajungem, din nou, la nivelul înalt, să avem un număr 10 adevărat, puternic, mare, care să poarte tricoul naționalei și care să poarte tricoul mereu, nu să fie rezervă (n.r. – Ianis Hagi a început p banca de rezervă în meciul cu Spania, fiind folosit din minutul 63). Asta e supărarea mea cea mai mare. Am văzut la convocarea naționalei că s-a schimbat tricoul cu numărul 10 de la un meci la altul. Mai mult respect pentru acel număr! Ne batem joc de un rol important în fotbal. Până nu vom avea acel număr 10 acolo, va fi greu să facem performanță. Din păcate, am ajuns și aici în fotbalul românesc“.

*Martie 2023, după ce Edward Iordănescu l-a lăsat pe Ianis în afara lotului pentru primele meciuri din preliminariile Euro 2024 - „Eu, ca fost jucător, ca om de fotbal, vin și spun: Ianis nu e important pentru selecționer! Dacă era important, cu siguranță, era cel puțin pe lista stranierilor. Când i se comunică jucătorului direct că e foarte important, mă întreb de ce oare lipsește la prima acțiune. Simplu, îmi dau seama că nu e important pentru selecționer. A jucat foarte bine înainte să se accidenteze, iar acum e sănătos și nu intră pe listă. Ianis e pe teren 15-20 minute (n.r. – la Rangers), dar măcar e pe teren. Pitu cât joacă? Vă zic de unul de-al meu, ca să nu fiu acuzat de altceva. El de ce e pe listă și Ianis nu? Ianis poate face mai multe, în zece minute, decât Pitu, datorită experienței superioare pe care o are“.