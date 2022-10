Trofeul Carpați ne dă aripi: Ce a câștigat România înaintea Europeanului de handbal feminin

Handbalul românesc arată semne dătătoare de speranțe, odată cu venirea lui Constantin Din (53 de ani) în fruntea federației. Trofeul Carpați, găzduit de Bistrița, reflectă această situație și din perspectiva rezultatelor.

După un start dezamăgitor, joi, în meciul cu Austria, Cristina Neagu (34 de ani) și colegele sale s-au redresat, în următoarele două partide, câștigate vineri cu Serbia și sâmbătă cu Spania. Mai ales acest al doilea meci, în care Neagu a avut o evoluție ștearsă, compensată însă de forța grupului, poate fi un semn bun în vederea participării la Europenele din noiembrie. În plus, Spania e o forță în handbalul feminin, terminând pe 2 la Mondialele din 2019 și pe 4 la cele de anul trecut.

Florentin Pera (42 de ani), selecționerul care a debutat în funcție la Trofeul Carpați, a remarcat și el câștigurile de după această competiție amicală. „Ne-am adaptat situațiilor și am identificat soluții pentru a îmbunătăți jocul de la meci la meci. Faptul că, în primele 22 de minute, contra Spaniei, vicecampioana mondială din 2019, n-am primit decât 4 goluri, arată că apărarea a fost una compactă, eficientă. Am avut o poartă inspirată și am reușit să obținem o victorie importantă, de moral, în vederea următoarelor meciuri“, a spus Florentin Pera.

În clasamentul final al Trofeului Carpați, România a fost urmată de Serbia, Spania și Austria. Tricolorele vor mai juca un meci, înaintea participării la Euro 2022, un test cu Ungaria. Apoi, la turneul final, naționala va întâlni, pe rând, Olanda (5 noiembrie), Franța (7 noiembrie) și Macedonia de Nord (9 noiembrie). Toate partidele din grupa C vor fi găzduite de Skopje (Macedonia de Nord). Primele trei clasate vor merge în cele două Grupe Principale.

Trofeul Carpați 2022, Bistrița

Rezultatele României

*32-32 cu Austria

*26-20 cu Serbia

*25-23 cu Spania

Celelalte rezultate

*Spania – Serbia 28-20

*Spania – Austria 32-27

*Serbia – Austria 30-19