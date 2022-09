Omagiul maghiarilor pentru Marian Cozma, handbalistul omorât la Veszprem VIDEO

Dinamo a jucat miercuri în turul 3 al Ligii Campionilor la handbal contra lui Veszprem. A fost întâlnirea echipelor la care a evoluat regretatul Marian Cozma, sportivul ucis mișelește într-un bar din Ungaria.

Maghiarii au învins cu 33-30 într-un meci în care Dinamo a jucat curajos, conducând la pauză. În minutul 8 al partidei, 8 fiind numărul cu care juca Marian pentru Veszprem, meciul s-a oprit, suporterii s-au ridicat în picioare, fiind ținut un moment de reculegere în memoria handbalistului. Pe ecrane au fost redate imagini cu românul, iar mai toți ochii au fost ațintiți pe Petre Cozma, tatăl lui Marian, ajuns la Veszprem prin eforturile comune ale celor cluburi.

→ Imaginea 1/5: Vezprem Dinamo Foto Vezsprem HC4 jpg

Luna aceasta ar fi împlinit 40 de ani

”Cei de la Veszprem au tot tras și ei de mine să mă duc. Rândul trecut nu am dorit dar acum am decis să nu mai refuz. Îmi e greu să merg în cârje, știți problemele mele de sănătate, dar îmi e tare greu să și mă duc la locul unde l-au omorât pe Marian. Pe 8 septembrie copilul meu ar fi împlinit 40 de ani. Însă am fost la cimitir la Marian și i-am zis că mă voi duce la meci, dar și la locul unde acei lași mi-au înjunghiat copilul. Mă duc în locul ăla să pun o lumânare. Nenorociții ăia au dat cu cuțitul. Să dai cu cuțitul înseamnă că ești un laș”, a declarat Petre Cozma pentru ProSport.

După meci, câțiva suporteri antrenorii celor două formații și tatăl handbalistului au mers la statuia ridicată în memoria lui Marian în apropierea arenei, unde au depus flori și lumânări și s-a ținut o slujbă de pomenire.

Marian Cozma și-a început cariera la Dinamo, apoi, în 2006, a semnat un contract cu Veszprém, unde a jucat pana la moarte. Pe 8 februarie 2009, el a fost ucis într-un club de noapte, crimă care a șocat cele două națiuni.

Ucigașii lui Marian Cozma, eliberați

Trei dintre ucigașii lui Marian Cozma, Raffael Sandor, Nemeth Gyozo și Ivan Sztojka au primit inițial pedepse grele de la instanțele maghiare: primii doi închisoare pe viață, al trelea 20 ani de pușcărie. Ulterior pedepsele lui Sandor și Gyozo au fost micșorate la 18 și 9 ani de închisoare, în timp ce Sztojka a fost eliberat după cinci ani, pentru bună purtare! Acesta și-a schimbat numele între timp, însă acum riscă o nouă condamnare de 8 ani pentru trafic de persoane și proxenetism. Pal Gabor (5 ani), Csaba Bihari (4 ani), Gergely Péterné (3 ani) și Antalik László (2 ani și 8 luni) au participat și ei la crimă. Toți sunt liberi. Criminalii trebuiau să-i plătească 650.000 de euro lui Petre Cozma, drept despăgubiri. Tatăl lui Marian nu a primit nici un ban!

Marian Cozma

campion al României, cu Dinamo şi al Ungariei cu Veszprem

câştigător al Cupa Cupelor cu Veszprem (2008)

a jucat 60 de meciuri pentru echipa României, pentru care a înscris 115 goluri

Dinamo în Liga Campionilor

Campioana României se află pe locul 6 în grupa A a Ligii Campionilor, după 38-38 cu danezi de la GOG, 28-30 cu nemții de la Magdeburg, și 30-33 cu ungurii de la Veszprem. Primele două clasate se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 vor disputa meciuri în play-off, în 22 şi 30 martie 2023.