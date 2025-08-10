Tragedie stranie: doi boxeri au murit după ce au luptat în aceeaşi gală

WBO (Organizaţia Mondială a Boxului) a anunțat astăzi într-o postare pe Instagram că doi boxeri japonezi au murit după ce au luptat în aceeași gală profesionistă care a avut loc la Tokyo. Ambii au suferit comoţii cerebrale, au ajuns la spital, unde au fost operați, dar fără succes.

Pugiliştii Shigetoshi Kotari (categoria super-pană) şi Hiromasa Urakawa (categoria uşoară), ambii în vârstă de 28 ani, au luptat la Korakuen Hall din Tokyo în seara zilei de 2 august. Cei doi au fost transportaţi de urgenţă la spital, unde au fost supuşi unor intervenţii chirugicale pe creier, însă fără a putea fi salvați, scrie Agerpres.

Primul reușise o remiză după douăsprezece runde împotriva unui alt boxer nipon, dar și-a pierdut conștiența la scurt timp după încheierea luptei. A decedat şase zile mai târziu, pe 8 august, din cauza ”unui hematom subdural”, a anunţat clubul său.

Al doilea a fost oprit de arbitru în ultima repriză a meciului său și a murit din cauza rănilor suferite în timpul luptei sale, după cum a anunţat astăzi WBO. Presa japoneză a scris că decesul lui Urawaka a avut loc aseară, la o săptămână după partidă.